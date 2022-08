Effacement de la dette malienne : Le diagnostic de Me Diaraf Sow

EFFACEMENT TOTAL DE LA DETTE D’UN ÉTAT PAUVRE, IL FAUT ÊTRE UN IVROGNE POUR APPLAUDIR

L’ivrogne saute, sourit, applaudit, danse et tombe à terre; se relève, jubile et fait ses ivrogneries parce qu’un État voisin qui n’a rien fait pour lui a épongé toutes ses dettes.

Pourtant, lorsque sa lucidité lui reviendra, il devra comprendre qu’un pays même riche, en construction sur les rails de l’émergence et du développement est un pays endetté.

L’État qui est endetté, ce n’est pas comme une personne privée, un particulier endetté. Pour l’un, cela peut être la pauvreté, pour l’autre, cela peut être la prospérité.

Malheureusement le malhonnête veut nous faire croire que la dette publique est synonyme de pauvreté et de misérabilisme.

Il veut nous faire croire que l’État qui éponge toutes ses dettes est sortie de ce misérabilisme.

Ces genres de faux types véreux comme notre ivrogne national sont de gros nullards en plus d’être très malhonnêtes et méchants.

VOUS ONT-ILS DIT QU’ UN ÉTAT QUI SE DÉVELOPPE DOIT TOUJOURS ÊTRE ENDETTÉ QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D’ENDETTEMENT ?

Le Japon, symbole de prospérité et d’avancées technologiques est le deuxième pays le plus endetté au monde avec une dette publique qui atteignait 266 % du PIB de l’année dernière.

Parmi les grandes puissances économiques mondiales, la Chine et l’Allemagne maintenaient toujours de leur côté un niveau d’endettement inférieur à 70 % de leur PIB en décembre 2021.

En France, le niveau d’endettement, qui était d’environ 98 % du PIB avant la pandémie, se situait à près de 113 % à la fin de l’année 2021.

D’autres pays européens, comme l’Espagne, la Belgique et le Royaume_Uni, ont également dépassé le seuil des 100 % du PIB.

Aux États_Unis, la dette publique dépasse désormais somme délirante de 30.000 milliards de dollars !

Au Sénégal, la dette publique avoisine les 75 % du PIB en 2022.

En résumé seul un pays qui n’a aucune ambition de développement reste à zéro franc de dette publique. Il faudra en pleurer et non en rire ?

L’essentiel est d’éviter le surendettement mais surtout de mettre la priorité sur la gestion et la transparence de la dette pour que tout nouvel emprunt contribue à la croissance et l’installation d’un environnement propice à l’investissement.

Par exemple, au Sénégal, la dette empruntée pour construire l’AIBD est totalement effacée avant même l’échéance ; ce qui permettra de s’orienter vers d’autres priorités ainsi de suite.

Les dettes publiques contractées depuis 2000 SOUS le régime du Président Abdoulaye Wade jusqu’à maintenant en plus des autres sources de revenus de l’État dont les impôts, taxes et redevances ont permis la reconstruction et la modernisation radicale de notre beau pays, le Sénégal.

Donc, Il est fort évident que le recours à l’endettement joue un rôle essentiel pour le développement.

Le financement par la dette joue un rôle primordial pour le développement d’un pays.

Il peut contribuer à une croissance soutenue et inclusive.

La réalisation des Objectifs de développement durable exige des investissements énormes pour la construction des routes, des autoroutes, des échangeurs, des autoponts et des ponts ainsi que des hôpitaux, le financement de programmes et de services sociaux comme l’éducation, les soins de santé, l’aide sociale ou l’assurance-emploi), le soutien au développement des entreprises,

les dépenses militaires et dans toutes les infrastructures sportives, unisanitaires, sociales, économiques ainsi que dans le capital humain et la résilience au changement climatique et ses conséquences dont les inondations.

Les pays en développement doivent investir de grandes sommes dans la construction d’infrastructures pour mettre sur pied leurs propres industries. Peu importe le niveau de développement d’un pays, un État ambitieux effectue des dépenses qui sont plus grandes que ses revenus, le budget de l’État est alors déficitaire et ce dernier fait recours à l’endettement pour financer tous ces grands projets car surtout dans les pays en développement, les gouvernements ont souvent des moyens limités pour mobiliser des recettes publiques capables de financer de grands projets.

Les États qui ne construisent rien, qui n’ont aucun projet à part gérer des dépenses de fonctionnement, qui n’ont pas d’ambition et qui n’effectuent aucune dépense d’investissement de haute portée n’ont pas besoin de contracter des dettes publiques.

Il peuvent facilement effacer toutes leurs dettes publiques en augmentant leurs revenus à travers les impôts et les taxes perçus auprès de leurs concitoyens et des entreprises qui vont souffrir mais l n’y aura ni nouvelles routes, ni nouveaux hôpitaux, ni universités modernes, ni de beaux stades comme celui Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio ou des autoroutes comme celles qui se trouvent au Sénégal ni aucune infrastructures qui pourraient faire la fierté de ceux qui se réclament comme des nationaux de ce pays.

La plupart des concitoyens africains sont fiers du Sénégal et de son Président. Beaucoup aimeraient être des sénégalais en ce moment et beaucoup d’africains sont fiers de ce beau pays qui avance, qui marche et qui s’accélère vers l’émergence sauf l’ivrogne qui pue et qui a perdu toute sa crédibilité.

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J

Coordonnateur du Club des Amis du Président Macky SALL