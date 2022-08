Attaque contre Oumar Sarr : Les républicains de Dagana descendent Pape Moctar Diop

Dans un texte aux allures d’un tissu de mensonges, de songe-creux et d’haineuses vociférations, le goujat Pape Moctar Diop est revenu à la charge. Se réclamant, ainsi, de la Convergence des Jeunesses Républicaines ( COJER) du département de Dagana, il a laissé suinter sa sale bave sur Oumar Sarr qui est, du reste, de loin son égal. Mais comme dit les Wolofs: »Kou beugueu siw dangay sagga walyou »( littéralement : « quand on veut se bâtir une réputation usurpée, on s’en prend à une personne qui te surpasse de très loin). Moctar, ce Pape des contre-vérités, des élucubrations, doit se taire et se terrer pour de bon.

Nous portons à l’attention de l’opinion nationale et internationale que ce jeune ne parle pas au nom des Jeunesses Républicaines du département mais, d’une infime partie manipulée par des couards politiques qui s’abritent derrière ces garnements mal embouchés pour pour des desseins inavoués. Ils sont animés de mauvaise foi d’envie de brûler les acquis au niveau de notre département. Jalousie, quand tu nous envahit !

Le ministre Oumar Sarr est un homme de principe qui a toujours porté le Walo et les Walo-Walo au cœur. Pendant la pré-campagne et la campagne, il a été un fin réunificateur, mieux, un rassembleur pour mener la grande Coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire finale. De l’arrivée de notre tête de liste nationale Madame Aminata Touré dite Mimi au jour du scrutin, il a été à la hauteur de sa mission et cela, personne ne peut le dédire. Pour dire, le Ministre Oumar Sarr a été le principal artisan de cette belle épopée de BBY dans le département de Dagana avec ce score honorable de 62% et ce, avec l’apport de l ensemble des responsables du département. Nous félicitons tous les leaders de la coalition BBY et les illustres élus des élections du 31 juillet.

Nous, nous restons toujours fidèles en la personne indiquée par le Président de la République Macky SALL par ailleurs Président de notre coalition . Ces sorties malencontreusement de gens qui ont signé un pacte avec le diable ne nous feront pas flancher.

Ont signé:

-Adama DIAW alias FARA Gnith

-Alassane PILOR Ronkh

-Penda Thiane Richard TOLL

-Ndèye Aïda FALL Dagana

-Ndaraw MBODJ Ndombo Sandjiry

-Mouhamed FALL DIAMA

-Bouna BAR Ross Béthio

-Ousmane Lô Mbane