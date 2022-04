El Hadji Amadou Sall donne sa position sur la nomination du PM

Le président de la République avait annoncé la nomination du Premier ministre après les élections locales. Depuis plus de deux mois que ces élections sont passées, on ne connaît toujours pas le Pm. Mais des langues se délient annonçant le report de cette nomination jusqu’après les législatives prévues le 31 juillet, 2022. Ce qui n’enchante pas Me El Hadji Amadou Sall même s’il estime que le président ne viole aucunement la loi s’il restait jusqu’à cette date pour désigner le Pm.

« Il y a des personnes qui sont autour du Président et qui lui proposent que le poste soit pourvu après les législatives. Mon point de vue c’est qu’il peut être pourvu avant. Le Président a toutes idées qu’on lui donne, il jauge et c’est à lui de choisir. S’il le fait avant, je dis bravo, s’il ne le fait pas, il n’aura pas commis une faute politique et il n’aura pas violé la loi.

Et puisqu’il n’y a pas violation de la loi, c’est à lui de choisir. Il a tous les atouts, toutes les informations. Pour moi, avant les législatives aurait été le mieux. Je fais partie de ceux qui disent que les élections législatives devaient être reportées à 2024 », a déclaré l’ancien ministre de la Justice de Me Wade sur Emedia.