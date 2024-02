El Hadji Fallou Mbacké : La sagesse (1945-1968)

KAZU RAJAB : EL HADJI FALLOU MBACKE : LA SAGESSE (1945-1968).

SOURCE DE MOTIVATION : S2V269 : «DIEU comble de sagesse quiconque Il choisit, et quiconque atteint la sagesse a acquis un grand bienfait. Seuls ceux qui possèdent de l’intelligence prendront considération. Le Saint Coran : « Celui qui a reçu la sagesse a reçu un bienfait immense. Serigne Fallou est l’illustration de ce bienfait divin. Il n’a cessé de l’enseigné aux talibés pour une appropriation opportune. Les lignes qui suivent constituent un témoignage élogieux.

REPERES : Serigne Afia Mbaye, un talibé est venu un jour voir Serigne Fallou pour lui dire qu’il a réussi à décrocher son Brevet de conduite. Serigne Fallou lui dit : » Je vais t’en rajouter quelque chose dont tes examinateurs ont voulu te le dire, mais ils n’ont pas le temps. Ecoute bien, si tu aspires à conduire un véhicule : Assis-toi confortablement et tiens bien le volant avec tes deux mains tout en regardant droit. Si le trafic est dense, ralentis et patiente. S’il est fluide, alors tu peux rouler à vive allure. Si tu abordes le virage, réduis l’allure de la voiture et dirige toi vers la droite. Si tu dépasses le virage, tu peux reprendre la vitesse. Si quelqu’un te klaxonne par derrière pour une éventuelle course de vitesse, cède-lui le passage, une manière de lui dire qu’il est plus fort que toi.

TERRAIN D’APPLICATION DE LA SAGESSE DE SERIGNE FALLOU : «Au Sénégal, les accidents de la circulation routière représentent 63,17% de tous les accidents. De manière constante au cours des 5 dernières années, les accidents de la route ont surtout fait des victimes parmi les piétons et les automobilistes : Ces deux catégories d’accidents font aussi le plus de victimes avec 107 434 enregistrées de 2017 à 2020 », se désolent les autorités. Les accidents routiers ont créé un climat de souffrance sociale. Partout sur nos routes nationales où cette hécatombe s’est manifestée avec des impacts fort négatifs sur les usagers de la route terrestre. La priorité est de faire face aux accidents dans le secteur du transport routier. Le code de la route invite à la sécurité sur les routes, devenues meurtrières. Il est urgent d’être disponible pour relever cet enjeu humanitaire si macabre.

«Nous devons nous rendre aptes pour réaliser toutes les préoccupations comme action. Halte aux malheurs dus aux accidents. Il va certes falloir, adopter une position responsable contre les accidents : En ligne de mire l’écoute de la parole de Sagesse au sujet des chauffeurs de Serigne Fallou Mbacké Deuxième Khalife Général des Mourides1945-1968 » a été plus que préventif et pédagogique. Nous venons de reproduire ci- haut sa sagesse sur un sujet préoccupant : les accidents routiers».

Serigne Saliou Fall,

Personne Morale de la Daara Ligguey Diamou Yalla.

Mbacké le 5 février 2024.