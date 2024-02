Moussa Bocar Thiam…un désastre de la communication

S’il y a une personne qui devrait revoir son entourage, c’est bien le président Macky Sall. Voilà un chef de l’Etat qui est entouré par des ministres catastrophes. Ces hommes et femmes excellent dans les discours qui divisent. Et cette fois-ci, c’est Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, de la télécommunication et du numérique qui vient de faire une mauvaise sortie ubuesque et sectaire. Il a complètement massacré la communication du gouvernement dans une sortie politique tendancieuse. Oubliant ainsi le rôle central qu’il joue dans le fonctionnement de l’Etat

Le ministre de la Communication doit remuer la langue sept (7) fois avant de parler. Hier lundi, il a fait une déclaration maladroite qui n’honore pas du tout son rang de ministre. «Nous ne méritons pas d’avoir des candidats à la présidentielle qui ne valent rien. Dans quel pays sommes-nous ? Des candidats qui n’ont même pas une fois dirigé un ASC. Des candidats que même les gens de leur rue ne connaissent pas, des vendeurs de poulets et des « ndongo daara » qui se lèvent un bon jour pour dire qu’ils veulent devenir président », a déclaré Moussa Bocar Thiam sur Rfm Matin. Ces propos graves ont mis en ébullition les réseaux sociaux.

Moussa Bocar Thiam est une véritable catastrophe dans le communication. Comment un ministre de la République peut-il tenir des propos aussi gravissimes ? Les personnalités auxquelles il fait allusion ont plus contribué dans le développement du pays que lui. Le monde est arrivé à un niveau où les débats sur la personne sont dépassés. Le « ndongo daara » est un chef d’entreprise brillant et un grand économiste reconnu sur le plan international. Avec son niveau de français bas, il est en mesure de régler de nombreuses choses que le ministre ne peut faire. La vendeuse de poulet a réussi à bousculer de grands leaders politiques qui n’ont pas pu avoir les parrainages suffisants.

Ces propos du ministre sont d’une gravité extrême. La parole de Moussa Bocar Thiam engage celle de l’Etat. Alors il devrait être en mesure d’éviter de tomber dans certaines futilités. Mais comme ministre de la communication, il fait pire. Et ce n’est pas le groupe Walfadjiri qui dira le contraire. Notre ministre de tutelle a la main lourde. Pratiquement à chaque manifestation, il sort le sabre contre le groupe de feu Sidy Lamine Niasse. Cette fois-ci, il n’y est pas allé de main forte. La “voix des sans voix” est définitivement éteinte. Et les centaines d’employés risquent d’aller au chômage dans un pays où l’Etat cherche à régler la question de l’emploi des jeunes.

La licence de diffusion des programmes du groupe Walfadjri a été retirée de manière définitive avec effet immédiat par le ministère de la Communication. Non content de priver certains sénégalais de leur télé, Moussa Bocar Thiam a encore restreint internet. Les petits “gorgorlous”, les livreurs, conducteurs de Yango ou même les jeunes qui n’ont rien à voir avec ce qui se passe sont obligés d’attendre des heures tardives de la nuit pour pouvoir se connecter. Les plus chanceux sont ceux qui disposent d’un Wifi. Mais notre cher ministre oublie que nous sommes dans un pays pauvre très endetté. Par conséquent les gens peinent à joindre les deux bouts.

Moussa Bocar Thiam a motivé cette action dans un communiqué en raison « d’appels à la haine qui circulent sur les réseaux et de risques de troubles à l’ordre public ». Mais il n’a pas retenu les leçons des évènements de mars 2021 et juin 2023. Les coupures d’internet n’ont fait que pousser les jeunes dans les rues. Sans internet, la population ira directement à la source pour se renseigner. Les priver de leur seul moyen d’expression revient à les radicaliser.

Il est temps pour Moussa Bocar Thiam de savoir que certains conflits ne se règlent pas sur un coup de tête. Un ministre de la République doit savoir mesurer les enjeux de l’heure et prendre les bonnes décisions. A force de pousser les jeunes dos au mur, on risque d’avoir une grosse surprise. La décision prise par le président Macky Sall a déjà fait déborder le vase. Le chargé de la communication du gouvernement ne devrait pas en rajouter une couche. Ce pays a besoin de paix et de stabilité car les sénégalais ont trop souffert depuis mars 2021.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru