Incroyable ! Un ministre descend le PM Amadou Ba à la télé : « il n’était rien… »

Depuis la décision du président Macky d’annuler le décret qui convoque le collège électoral pour le 25 février 2024, le Sénégal est en ébullition. Et ce ne sont pas uniquement dans les rues qu’on assiste à des échauffourées. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les plateaux télés est encore plus violent que dans les rues. Des insanités sont débitées contre Amadou Ba et pas par n’importe qui. Un ministre de la République, assis face aux journalistes, s’en prend violemment au Premier ministre en des termes méprisants. Vous avez bien entendu ! Un ministre « gifle » le PM.

Qu’a-t-il fait pour mériter toutes ces vilaines choses qui se passent ? « Le PM Amadou Ba est victime d’un complot » disent certains à propos du report de la présidentielle décidé par le président Macky Sall. Ceux qui dans le camp présidentiel ont tout fait pour appuyer la démarche du Parti démocratique sénégalais (PDS) consistant à faire reporter l’élection présidentielle, sont ceux qui se montrent contre le choix porté sur Amadou Ba pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Aujourd’hui, il est évident qu’Amadou Ba est victime d’un complot visant à saboter sa candidature.

Et c’est ce terme « complot » que ne veut pas entendre le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Monsieur Aliou Sow. Pour lui, qui est Amadou Ba pour être victime d’un complot ? Sur le plateau de l’édition spéciale de la TFM animée par Pape Ngagne Ndiaye, le ministre Aliou Sow n’a pas été tendre avec son PM. Morceaux choisis de certains de ses propos.

« Quand j’étais ministre en 2002, il n’était qu’un fonctionnaire ». « Depuis qu’il est PM, je n’ai jamais mis les pieds dans son bureau ». « Si on enlève à Amadou Bâ les décrets de Wade et de Macky, il ne lui restera rien ». « Il faut arrêter de dire qu’Amadou Ba est victime d’un complot ». Mais pourquoi toutes ces atrocités envers le PM ? Aliou Sow devenu ministre par la bénédiction de Pape Diop qui l’a proposé comme ministre après son compagnonnage avec lui lors des Législatives, se croit au-dessus du PM. (Ecoutez le ministre Aliou Sow)

Imbu de sa personne, ce ministre défie l’autorité du PM. Aliou Sow vient de montrer son véritable visage. Il démontre qu’il est à l’intérieur du gouvernement mais il fait partie de ceux qui remettent en cause l’autorité du Premier ministre. Ce qui est la preuve que Mame Mbaye Niang n’est pas le seul membre du gouvernement à œuvrer pour remettre en cause le choix porté sur Amadou Ba d’être le candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle.

Ce sont eux qui ont tout fait pour convaincre le Chef de l’Etat de repousser la date de l’élection présidentielle. Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. Une partie de leur complot a fonctionné. Maintenant, il leur reste l’autre partie. C’est-à-dire convaincre Macky Sall qu’Amadou Ba n’est pas le bon choix et qu’il lui faut miser sur un autre candidat. Sont-ils conscients que leurs agissements ne font que nuire aux chances de la coalition présidentielle de conserver le pouvoir.

Ils créent une véritable cacophonie pour saboter la candidature d’Amadou Ba. Aliou Sow qui était tapi dans l’ombre vient de jeter finalement le masque. Il est contre le choix porté sur Amadou Ba. Sa réaction sur les plateaux de la TFM le démontre suffisamment. Aliou Sow ne porte visiblement pas Amadou Ba dans son cœur. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte sur les plateaux de la TFM pour exprimer tout son sentiment sur Amadou Ba qui est son patron au sein du gouvernement.

Aliou Sow apparait sous son véritable visage. Il combat la candidature d’Amadou Ba. Il met en garde tous les soutiens d’Amadou Ba. En réalité, Aliou Sow n’est pas seul au sein du gouvernement à être contre la candidature d’Amadou Ba. Sans pour autant le dire ouvertement, Thérèse Diouf Faye qui a défendu avec véhémence un report de la tenue de l’élection présidentielle au point de s’en prendre à Zahra Iyane Thiam qui était contre le report, est également dans les rangs de ceux qui sont contre la candidature d’Amadou Ba.

PapaNdiaga Dramé pour xibaaru.sn