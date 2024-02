Cameroun : une femme assassinée, brûlée et jetée à la poubelle…

C’est l’horreur à Yaoundé avec la découverte macabre d’une femme assassinée, brûlée et jetée à la poubelle

Une vague d’horreur et de terreur continue de sévir au Cameroun, laissant des citoyens traumatisés et laissant un sillage de crime dans son sillage. La dernière scène macabre a été découverte dans le quartier Mvog Ada Pakita à Yaoundé, la capitale du pays, où les résidents ont été choqués par la découverte d’une femme assassinée, brûlée, et son cadavre emballé dans un carton jeté à la poubelle.

Les détails macabres de cette découverte troublante sont encore flous, mais l’horreur qui a saisi la communauté est palpable. Des témoins rapportent que les restes de la victime ont été retrouvés dans un état choquant, montrant des signes de violence extrême et de mutilation, avec le corps de la femme entièrement brûlé.

La découverte a été faite ce matin, ajoutant une dimension sinistre à la capitale déjà secouée par une série d’incidents violents. Les autorités locales ont été alertées et ont immédiatement ouvert une enquête pour élucider les circonstances entourant ce meurtre odieux.

Cette dernière atrocité soulève des questions sur la sécurité et la protection des citoyens dans la capitale, avec des appels à des mesures plus strictes pour garantir la sécurité des habitants. Les autorités sont appelées à agir rapidement pour identifier les coupables de cet acte abominable et pour assurer que justice soit rendue à la victime et à sa famille.

La communauté est sous le choc, confrontée à l’ampleur de la violence qui semble sévir impunément. Cet incident souligne l’urgence d’une action concertée pour renforcer la sécurité publique et faire en sorte que de tels actes barbares ne restent pas impunis.

Source CA