SOUFFRANT DE PLUSIEURS MOIS D’ARRIÉRÉS PORTANT SUR LEUR INDEMNITÉ, LES TRAVAILLEURS DE L’ASECNA HAUSSENT LE TON CONTRE AIBD SA.

Voilà près de vingt ans déjà qu’il a été instauré une indemnité dite de sécurité aérienne (ISA) pour le personnel de la quasi-totalité des structures exerçant dans le secteur des transports aériens au Sénégal. Cette indemnité vise à rémunérer des services à caractère régalien rendus par des citoyens sénégalais dans le domaine de souveraineté que constitue le transport aérien.

Cette indemnité a toujours été exclusivement financée par l’État du Sénégal à travers un prélèvement sur les ressources nationales provenant du secteur aéronautique, notamment les redevances passagers, par l’intermédiaire des structures administratives du secteur.

À l’origine c’était les AANS (Activités Aéronautiques Nationales du Sénégal/ASECNA), puis les ADS (Aéroports du Sénégal) à partir de 2008, suite à la reprise par l’État des AANS et aujourd’hui, c’est AIBD SA qui depuis sa fusion en juin 2021 avec les ADS, qui paye cette indemnité, à partir de l’application d’une clé de répartition de nature à permettre à toutes les entités de la plateforme aéroportuaire d’assurer le paiement de leurs travailleurs concernés.

Avec le transfert des services vers Diass, les retards de paiement sur cet important élément de salaire sont devenus systématiques pour les travailleurs de l’ASECNA ; au moment où les autres structures du secteur perçoivent la totalité de leur rémunération à date échue et incluse dans leurs salaires.

L’incongruité devient plus grande si l’on considère les derniers chiffres publiés par le gestionnaire de l’aéroport (LAS.SA) et qui font état d’une nette hausse du trafic à AIBD, d’une fréquentation de passagers accrue (près de trois millions en 2023) et leur corollaire qui est une amélioration conséquente des ressources financières collectées.

Comment dès lors comprendre les sérieux problèmes de trésorerie qui règneraient au sein de AIBD SA, au point de rester des mois sans parvenir à restituer les montants de l’ISA déjà prélevés sur les redevances.

Et surtout comment comprendre le seul motif brandi par les autorités de AIBD SA, pourtant société de patrimoine de l’État, qu’est la non disponibilité d’un fonds d’appui devant provenir du trésor national pour aider la société dans son fonctionnement. Alors que les décrets présidentiels N° 2022-96 et N° 2022-97 avaient fini d’acter l’autonomie financière en faveur de la société AIBD SA.

Forts de toutes ces considérations, les travailleurs estiment qu’il y’a une tergiversation voire même un dilatoire soigneusement entretenu par les autorités en charge de la question.

L’intersyndicale des travailleurs de l’ASECNA du Sénégal avertit par la même occasion, après avoir fait preuve de patience et de responsabilité, sur leur droit à défendre leur acquis en usant de tous les moyens conférés par le droit du travail. Un point de presse sera organisé, d’ici peu pour étayer avec des éléments précis la situation préoccupante qui règne au niveau de l’aéroport International Blaise Diagne.

INTERSYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE L’ASECNA DU SENEGAL (SYDCAS – SDTS – SACS – SNTAC/CDSL – SNEAS – SNTAC/CNTS – SATAS/UNSAS)