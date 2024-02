Pape Thiam : « Macky Sall a pris la bonne décision »

Arrêt du processus électoral : Le Président Macky SALL a pris la bonne décision face à ses responsabilités historiques.

Son Excellence le Président de la République Macky SALL, clé de voute des institutions, vient de prendre sa responsabilité historique devant le peuple et face à l’histoire. Ainsi, en abrogeant le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral par le décret n° 2024-106 du 3 février 2024, le Chef de l’Etat, garant des institutions et de leur bon fonctionnement, démontre encore une fois de plus son engagement inébranlable à préserver la traditionnelle stabilité du Sénégal. En outre, interpellé par sa conscience historique, il décide d’arrêter ce processus électoral décrié par la quasi-totalité de la classe politique comme étant l’un des plus entachés d’irrégularités de l’histoire électorale de ce pays. Ces dysfonctionnements graves ont pour noms : manquements liés au fichier général des électeurs avec l’absence de 900.000 citoyens régulièrement inscrits, défaillances techniques du logiciel de contrôle des parrainages, accusations portant sur la supposée corruption de certains juges du conseil constitutionnel, l’exclusion du candidat Karime WADE sur la liste définitive, jugée illégale par le P.D.S. Alors que, la candidature de Mme Rose WARDINI, détentrice d’une double nationalité est validée au mépris flagrant de l’article 28 de la constitution qui exige l’exclusivité de la nationalité sénégalaise à tous les aspirants. De sorte que, l’installation d’une commission d’enquête parlementaire provoquée par le groupe « Liberté, Démocratie et Changement », dans le but d’apporter la lumière sur cette situation inédite qui annonce le début d’une crise institutionnelle, est saluée par tous les démocrates soucieux de l’équité et de la transparence.

Fort de ce constat, il est important de retenir que le président Macky SALL a pris la bonne décision, d’abord pour l’apaisement du climat social. Également, pour ouvrir un large dialogue avec tous les acteurs socio-économiques et politiques dans l’optique de jeter les jalons d’une réforme institutionnelle en profondeur. En dernier lieu, pour organiser des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles tout en restant fidèle à son engagement de ne pas briguer un troisième mandat. Ceci participera sans nul doute à asseoir une démocratie approfondie et apaisée conformément aux valeurs multiséculaires qui ont toujours privilégié le dialogue gage de la commune volonté de vivre ensemble des sénégalais en dépit de leurs diversités religieuses et culturelles.

Par ailleurs, pour faire face à ces menaces multiformes, endogènes comme exogènes, qui guettent le Sénégal devenu pays riche en produit pétro-gazier, tous les patriotes conscients des enjeux de l’heure doivent soutenir impérativement le Président Macky SALL dans sa décision afin que le Sénégal relève les défis sécuritaires. Car, ce contexte particulier dans la vie démocratique de la nation exige une mobilisation de toutes les forces vives pour accompagner le chef de l’Etat dans cet immense chantier pour la sauvegarde de la république.

Pape THIAM

Responsable politique A.P.R Parcelles Assainies