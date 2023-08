El Hadji Fansou Bodian demande la libération de Sonko

La situation politique actuelle du pays ne laisse personne indifférent et le marabout El Hadji Fansou Bodian a exprimé sa préoccupation à ce sujet. Dans une déclaration faite par son jeune frère à son nom, l’imam Raatib de Bignona demande la libération des détenus politiques y compris Ousmane Sonko pour que la paix revienne dans le pays

Cheikh Bodian, frère de l’imam Fansou Bodian de rappeler les conséquences de ces troubles politiques qui ont, entre autre déchiré le tissu économique notamment dans les régions périphériques comme Ziguinchor où les choses se compliquent davantage à cause des perturbation sur le transport. En effet, les bus de Dakar Dem Dik ne viennent plus, le bateaux idem. L’imam Fansou Bodian donc, au nom des relations anciennes qu’il a avec le Président Macky Sall, lui demande sagement de libérer Ousmane Sonko et tous et tous les autres détenus.

Le marabout ne comprend pas l’attitude des force de l’ordre devant son domicile, si ce n’est pas le gaz lacrymogènes, c’est leur arme qui sont braquée en direction de la mais. C’est pourquoi Cheikh Bodian exige que cela cesse.

L. Badiane pour Xibaaru