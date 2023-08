Un haut fonctionnaire Sénégalais arrêté en Belgique…

Suite à l’arrestation, la détention illégale et arbitraire de M. Cheikh Tidiane Diop au centre fermé Caricole en Belgique, les associations de sénégalais soutenues par les organisations non gouvernementales belges sont dans tout leur état face à ce qu’ils appellent une injustice qui frappe les étrangers en général dans ce pays.

Disposant d’un visa de 61 jours, le patron de la Réserve de Bandia est arrivé en Belgique afin d’assister au mariage de son fils, citoyen belge. Arrivé le mercredi 26 juillet dernier, il est soumis à la fouille par les policiers de Zaventem qui l’ont ensuite envoyé dans un centre fermé pour migrants clandestins.

Curieusement, les enquêteurs n’ont pris aucune mesure tendant à respecter les procédures telles que la prise des empreintes digitales, test ADN, profil signalétique. En plus, les policiers belges n’ont pas fait preuve d’une bonne collaboration avec leurs collègues français.

Un vrai cauchemar

Passé devant la chambre de mise en liberté hier le 2 août 2023, la famille reste optimiste quant à sa libération sur un dossier vide par les avocats.

Qui est la victime…

Il est le conservateur de la réserve de Bandia dans la région de Thiès au Sénégal. Au Sénégal, dans cette réserve internationale, il y a une fréquentation journalière de 200 Européens. Monsieur DIOP assure la direction de la réserve et compte 150 fonctionnaires paramilitaires sous ses ordres. Il a opté pour l’apaisement en choisissant de faire entendre raison aux autorités belges. Si il rentrait en disant à ses travailleurs que les belges l’ont refoulé et qu’il n’a pas pu assister aux mariages de son fils unique cela va dégénérer. Au moment où Emmanuel Macron crie sur tous les toits à qui veut l’entendre qu’il y a un sentiment anti français en Afrique et au même moment on observe un peu partout en Europe et en particulier en Belgique, un racisme systémique et une violence institutionnelle endémiques contre certaines communautés d’origine étrangère.