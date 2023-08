La chronique de Kaccoor Bi sur l’attaque meurtrière du bus à Yarakh

Calamity Jane !…Par Kaccoor Bi

Bon, ils ne blaguent pas. Les affreux terroristes sont bien à nos portes et déjà à l’œuvre. Il ne reste qu’à déclencher le plan Vigipirate et installer la peur chez ces vilains tueurs mais également au sein de la population. Faire en sorte que tout le monde craigne tout le monde et épie tout le monde. Une sorte de paranoïa collective. Que la présence de la police soit visible partout c’est-à-dire dans tous les coins et recoins du pays. Associer l’ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales, opérateurs publics et privés, citoyens) à une démarche de vigilance, de prévention et de protection. De délation et de mouchardage surtout ! Bref mettre à contribution toute la population pour arrêter la chevauchée sanglante de ces fous qui ont déjà fait deux morts. Faut plus en douter, ce n’est pas sorti de l’esprit fertile d’un ministre. Ils ont mis du temps à identifier les victimes, mais elles existent.

Depuis qu’ils nous parlent de forces spéciales et occultes, c’est maintenant seulement que ces drôles de terroristes pointent le bout du nez pour faire cramer des bus en attendant de sortir des Kalachnikov et poser des bombes. Ce pays n’est plus celui de la Téranga. On nous l’a complétement changé en douze ans de règne d’anciens membres du Pds parvenus au pouvoir. Des gens qui n’ont rien fait croupissent en prison laissant des mères, pères, épouses, époux, parents et enfants dans une indescriptible souffrance.

Les embastillés sont tous poursuivis pour appels à l’insurrection, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Sans compter l’atteinte à la sûreté de l’Etat ! Ces malheureux peuvent bien croupir en prison pendant que celui qui les y a envoyés est en pantoufles, choyant sa famille. Calamity Jane, qui niait la mort de jeunes gens dans les mers, s’est souvenue que le Sénégal a une signature internationale et qu’il ne peut être membre de la Cedeao et se soustraire aux décisions de cette organisation.

Teuss ! Ça ne vous rappelle pas un autre discours ? Bon, notre armée, sans l’aval du parlement, peut bien aller guerroyer au Niger et y remettre de l’ordre pendant que, chez nous, les libertés sont piétinées allègrement et que la démocratie se trouve dans un très mauvais état. Plutôt que d’éteindre le feu qui s’allume chez nous, on veut aller régler les problèmes du lointain Niger. Le Président Macky Sall au secours de la démocratie au Niger, on espère que c’est une blague !

KACCOOR BI, Le Témoin