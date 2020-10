Elections en Guinée : La Cedeao, l’Ua et les Nations unies appellent au calme

La Guinée est dans l’attente des résultats officiels de la présidentielle du 18 octobre 2020. Mais le président sortant Alpha Condé et son principal rival, Cellou Dalein Diallo ont, chacun, fait une sortie pour s’autoproclamer vainqueur. Des faits qui pourraient être source de violence. C’est la raison pour laquelle la CEDEAO, l’Union Africaine et les Nations Unies, après avoir pris acte du déroulement globalement pacifique de la présidentielle du 18 octobre 2020, appellent les acteurs politiques au calme et à la retenue afin d’éviter des manifestations violentes qui pourraient avoir des conséquences sur la Paix et Sécurité. Elles invitent également les acteurs politiques au respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la proclamation des résultats.

« Nous invitons également les acteurs politiques à user des voies légales de recours pour toute contestation éventuelle », lit-on dans le communiqué. Ces organisations constatent, pour le regretter, des annonces de résultats par des candidats ou leurs représentants sont en cours à travers notamment, les réseaux sociaux. Ce, alors que le processus de compilation des résultats issus des urnes n’est pas encore achevé. Cet état de fait n’est pas de nature à préserver le calme qui a globalement prévalu au cours du déroulement des opérations de vote et de dépouillement », indique-t-on dans le document.