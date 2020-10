Les lenteurs notées dans le recrutement de cabinets indépendants chargés d’auditer le fichier et d’évaluer le processus électoral préoccupent certains acteurs autour de la table du dialogue politique. Pour Saliou Sarr, le pouvoir comme l’opposition savent que techniquement, il n’est plus possible de tenir les Locales le 28 mars prochain. Le vice coordonnateur du pôle de l’opposition pense qu’on pourrait organiser le scrutin au plus tard au mois de novembre voire décembre 2021.

« Aujourd’hui, techniquement, même sans audit, il y a problème. On est au mois d’octobre. Et pour aller à une élection, il faut ouvrir une révision exceptionnelle des listes électorales qui doit durer trois mois. Le ministère de l’Intérieur doit avoir aussi deux mois pour pouvoir travailler et un mois de contentieux pour que les cartes puissent être faites sans compter le délai de retrait. Donc, il ne reste pas plus de six mois. Aussi, il faut noter qu’il y a un délai de 85 jours pour le dépôt des listes électorales. Dans ce pays, ce qui n’est pas sérieux, aussi bien pouvoir qu’opposition, tout le monde sait que techniquement, le 28 mars, ce n’est plus possible. Mais chacun continue à dire : «nous demandons le respect du calendrier républicain ». C’est malhonnête par rapport au peuple. Tout le monde le sait ; mais chacun attend que l’autre le dise en premier. Et cela ne fait pas sérieux. Ensuite, il est incompréhensible qu’on tarde à auditer le fichier surtout que tous les acteurs autour de la table du dialogue politique étaient d’accord sur ce point. Donc, dire que c’est l’opposition qui le réclame est dénué de sens. Certes, l’opposition l’a toujours demandé via la plateforme du Front de Résistance Nationale (Frn), mais tout le monde s’est accordé par la suite sur la nécessité de faire ce travail. Donc, le fait d’indexer l’opposition est juste une manière de fuir sa responsabilité. Au sortir de la Présidentielle de 2019, les gens étaient convaincus qu’il fallait auditer le fichier. Parce qu’il faut se rendre à l’évidence que le fichier est déjà bourré. Aller à une élection où ton adversaire a déjà bourré le fichier, cela n’a aucun sens. Ainsi, il n’est pas raisonnable de dire «oui», on maintient le calendrier républicain pour revenir se plaindre après qu’on t’ait battu. Ce n’est pas de la politique ça », déclare Saliou Sarr, joint au téléphone par L’AS.