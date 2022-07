Electricité coupée au King Fahd…Révélations sur les vraies ambitions du coupable

Chaque jour des éléments nouveaux viennent s’ajouter à cette histoire de coupure d’électricité au King Fahd Palace (KFP) ou Macky Sall a piqué une grosse colère. Certains faits nouveaux nous dirigent tout droit vers les ambitions réelles du coupable. Voulant sacrifier le DG de SENELEC qui n’avait rien à voir avec cette coupure qui a montré la carence de la direction du Palace hôtel de 5 étoiles, le PDG du King Fahd Palace, Racine Sy montre ses vraies ambitions…

Mamadou Racine Sy, le PDG du King Fahd Palace est un homme plein d’ambitions. Et, il est prêt à tout pour les réaliser. Il n’aime pas les obstacles sur son chemin. C’est un secret de polichinelle. Il clame à qui veut l’entendre qu’il a des ambitions pour le fauteuil de Président de la République du Sénégal. Mamadou Racine Sy veut la place du Président Macky Sall dès 2024. Il fait tout pour parvenir à ses fins, à cet effet.

And Liggey Podor Ak Racine s’est transformé maintenant en And Liggey Sénégal Ak Racine (ALSAR). Ce qui était au début une ambition locale s’est transformée en ambition nationale. Mamadou Racine Sy s’est senti si pousser des ailes qu’il ne se contente plus du fauteuil de maire de Podor mais veut celui de Président de la République du Sénégal. Selon plusieurs sources, il recevrait le soutien du Groupe Boloré qui a soutenu la candidature de Eric Zemmour lors de l’élection présidentielle française qui vient de se dérouler.

Racine Sy n’est pas n’importe qui dans le bataillon des PDG au Sénégal. Il est un touche à tout : Pca de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), Pca de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt), Président SPIHS (Syndicat Patronal de l’industrie Hôtelière du Sénégal), Président Directeur Général du King Fahd Palace et Président du conseil d’administration du Groupe Bolloré Africa Logistics. Et cette dernière fonction le place comme un élément central de cette force française en Afrique qui rafle tous les contrats portuaires dans les pays d’Afrique

Tout le monde sait que le PDG du King Fakd Palace, Mamadou Racine Sy est le pion de Bolloré dont il est le Président du groupe au Sénégal. Et le Sénégal est un dispositif essentiel de Bolloré pour son implantation définitive en Afrique. L’on sait que Bolloré s’implique de plus en plus dans les élections présidentielles en Afrique. Son nom est même cité dans des intrigues. Bolloré veut contrôler l’essentiel des infrastructures routières, portuaires et ferroviaires en Afrique.

Au Sénégal, il peut miser sur Mamadou Racine Sy. Même si ce dernier vient de démontrer un avant-goût amer sur les méthodes qu’il compte utiliser pour parvenir à ses ambitions, avec l’incident qui vient de se produire au King Fahd Palace. N’eut été la vigilance dont ont fait preuve certaines autorités, tous les torts de cet incident allaient tomber sur la tête du pauvre Directeur général de SENELEC. Pour la matérialisation de certains intérêts vachement égoïstes, on était prêt à le conduire à l’autel du sacrifice…

Le coup du King Fajd Palace a foiré. Mais, il faudra s’attendre à ce que plusieurs autres intrigues du genre soient encore montées au Sénégal d’ici 2024. Mamadou Racine Sy s’est taillé une certaine réputation. Il se susurre que dans le privé, il vanterait partout où il se présente pour exercer du lobbysme que parfois, même le Président de la République, il ne le prend pas au téléphone si l’envie lui en chante. C’est dire qu’il cherche toujours à épater tout le monde partout où il passe.

Le Président de la République Macky Sall a déjà ouvert les yeux, mais doit le faire grandement encore. Il y en a toujours qui se réclament ses amis, déclarent œuvrer pour sa réussite mais qui en sont là à comploter sur son dos. Il n’y a pas que Ousmane Sonko et compagnie qui se sont déclarés ouvertement, qui le combattent, d’autres adversaires plus pernicieux sont là, et se dressent sur son chemin.

Le réveil risque cependant d’être brutal pour certains. Car, ils se sont déjà démasqués à travers certains incidents. Des incidents pleins d’enseignements. Surtout qu’on a cherché simplement à humilier Macky Sall devant le monde entier en orchestrant une panne d’électricité au milieu d’une conférence internationale au King Fahd Palace à laquelle des bailleurs avaient été conviés pour organiser des levées de fonds au profit de l’Afrique.

