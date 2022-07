Yewwi en panne dans la capitale…les Dakarois ne veulent plus de Barth le casseur

Barthélémy Dias, le maire élu de Dakar va vivre ses législatives les plus controversées de sa carrière de politicien. Soutenu par les populations lors des locales, l’actuel maire de Dakar était à la tête des manifestations du 8 juin et du 17 juin qui ont connu quelques actes de vandalisme. Des Dakarois en colère lui avaient adressé une lettre salée sur les destructions des biens à Dakar dont lui le maire censé protéger ses citoyens, était désigné comme étant le principal instigateur. Aujourd’hui ces populations en colère ne veulent plus lui confier leur siège de député aux législatives…

Ça risque de mal se terminer pour Yewwi Askan Wi lors des prochaines élections législatives dans le département de Dakar. Du fait qu’une partie des populations dans la capitale sénégalaise en veulent toujours à Barthélémy Dias. Ce dernier fait les frais de la manière dont il s’est comporté durant les derniers évènements tragiques qui se sont déroulés à Dakar. A l’approche de ces évènements, nombreux sont les Dakarois à s’inquiéter de plus en plus pour leurs biens et leurs personnes.

Ce sont les populations riveraines qui paient de plus en plus les conséquences de ces évènements. Pendant que certaines, parmi les populations dakaroises, payaient de leurs biens les conséquences de ces évènements, d’autres étaient blessées ou même perdaient leurs vies. Pendant ce temps, où se trouvaient Barthélémy Dias et compagnie qui avaient appelé à ces manifestations ?

Non seulement, ils ont fait la sourde oreille en refusant d’accéder aux demandes des populations de renoncer à ces manifestations, invitant de pauvres citoyens devenus leurs agneaux du sacrifice à descendre dans les rues, mais eux sont restés tranquillement cloîtrés chez eux. Ce qui relève de l’irresponsabilité. Evidemment, une telle attitude exaspère les Sénégalais qui ont commencé à découvrir le jeu de certains hommes politiques…

Barthélémy Dias est un homme politique qui a reçu beaucoup des Dakarois. Il leur doit presque tout. Dès son entrée en politique, il a été élu maire de la commune de Mermoz – Sacré-Cœur en 2009. Un fauteuil qu’il a occupé jusqu’en 2022 avant de se voir accorder définitivement le suffrage des populations de la capitale qui l’ont porté à la tête de la mairie de la ville. Les Dakarois ne doivent donc plus rien à Barthélémy Dias. Au contraire, c’est lui qui leur doit tout.

Seulement Barthélémy Dias n’est guère reconnaissant. Et les Dakarois commencent à voir en lui l’image d’un homme ingrat. C’est pourquoi, la plupart d’entre eux déclarent lui tourner le dos aux élections législatives. C’est dire que les chances pour Yewwi Askan Wi de gagner ces élections dans le département de Dakar se sont amenuisées. Les Dakarois veulent de plus en plus à leur tête un homme politique qui ne soit pas belliqueux. Ce qui est loin d’être le cas avec Barthélémy Dias. Un homme qui cherche toujours la confrontation avec le pouvoir central.

Barthélémy Dias a été élu maire de la ville de Dakar pour aider les populations de la capitale à mieux préserver leur cadre de vie. Or, il passe pour être le premier destructeur de l’environnement à Dakar. C’est lui qui contribue à créer l’insécurité dans la propre ville où il est élu premier magistrat, en appelant tout le temps à la destruction des biens à travers des saccages, en mettant en danger les vies des populations avec ses multiples appels à manifester.

C’est donc tout à fait normal que les Dakarois décident de lui tourner définitivement le dos lors des prochaines échéances électorales. Barthélémy Dias va s’en prendre à lui-même. C’est lui qui a créé toutes les conditions avec son attitude méprisante pour que les Dakarois le rejettent.

La Rédaction de xibaaru