« Ousmane Sonko…une malédiction », selon…

Monsieur le Tartuffe, « c’est une véritable malédiction que d’avoir une si grande gueule quand on est si petit »…par Bacary Seck

Non content d’avoir émis des idées absurdes, qui frisent le ridicule et dont la teneur pourrait susciter un véritable chaos dans ce Sénégal que nos aïeux ont mis beaucoup de temps à forger la cohésion, il l’a remis hier lors de la prière de Tabaski. Que de sottises! Voilà un gars qui ne travaille qu’à déstabiliser notre pays: Ousmane Sonko. À partir de maintenant, nous nous interdirons de prononcer son nom ( non par peur, mais il ne le mérite pas), mais nous allons lui attribuer le sobriquet de « tartuffe de l’opposition ».

Donc, le tartuffe est non seulement féru de la violence sous toutes ses formes, mais il est aussi dangereux que la peste. La preuve, il est le coupable pour toutes les violences, tous les décès, tous les vols, tous les saccages auxquels nous avons assistés lors de ses appels démésurés et irréfléchis à descendre dans la rue. Sa dernière trouvaille, ridicule à souhait, consiste à mettre en le Président Macky Sall avec nos frères casamançais. Mal lui en a pris car ayant subi les foudres de toute la population sénégalaise ( hormis ses répondeurs automatiques).

Mais, comme il se veut plus intelligent que quiconque, il a remis cela le jour de l’Aïd El Kébir, en réitérant ses propos éthnicistes dans ce Sénégal où tout le monde se retrouve. L’intelligence, la mesure et le bon sens voudraient qu’il demande pardon au peuple. Malheureusement, étant quelqu’un de trop suffisant, il a préféré verser dans le dilatoire. Dans quel but? Nous ne saurions comprendre que quelqu’un qui aspire à la plus haute fonction étatique (sans doute revigoré par ses multiples insulteurs, toujours mécontents et écervelés) puisse se hasarder sur ce terrain sinueux de l’ethnicisme, du sectarisme et du régionalisme.

Monsieur le Tartuffe, arrêtez de pousser votre outrecuidance à l’extrême ! Vous pouvez bel et bien, en tant que citoyen, aspirer à des fonctions. Mais apprenez surtout à vous maîtriser et à réfléchir un tant soit peu à vos élucubrations. Si le fait de vous trouver devant micro et caméra vous donne un air supérieur, demandez aux éternels laudateurs. Calmez vos ardeurs et apprenez à raisonner tel un être humain. Essayez d’abord de gérer votre mairie avant de lorgner le fauteuil présidentiel. La méchanceté ne gouverne pas. Que vous le vouliez ou pas, le Président Macky Sall est ton Président et celui de tous les Sénégalais. Le haïr ne le démettra pas de son statut. Vous et vos semblables devriez apprendre à accepter la volonté divine. Vous devriez aussi apprendre qu’être un opposant ne signifie nullement être laxiste et pondre des inepties à tout bout de champ. Vos sorties et réactions devraient au contraire servir à trouver des solutions car le Sénégal nous appartient à tous, et non attiser le feu du chaos.

Bacary Seck