King Fahd Palace : Les travailleurs réclament la tête de Racine Sy

Le feu couve au très prestigieux hôtel King Fahd palace. Les employés et la direction se regarde en chien de faïence. Ce parce que les travailleurs dudit hôtel réclament le départ du Président directeur général, Racine Sy.

Les travailleurs du King Fahd Place ont tenu, hier matin un point de presse pour dénoncer la gestion de Racine Sy. « Nous sommes 192 et avons fait trois mois de chômage technique alors que l’hôtel n’avait pas fermé ses portes et a même fait un gain de 130 à 135 millions », renseigne un des employés très énervé.

Ces travailleurs réunis autour d’un Syndicat, digèrent mal le fait que Racine Sy ait casé ses hommes durant la pandémie et mis en chômage technique des centaines de pères et mères de famille plus expérimentées que les débutants du PDG.

Par la note de service ci-dessous, la direction du King Fahd veut rallonger de deux mois le chômage technique de ces père de famille au moment où la fête de Tabaski pointe le bout de son nez.

Mais c’est sans compter sur ses employés qui ne ménageront aucun effort pour prendre ce qui leur revient de droit.



Très remontés les travailleurs du King Fahd Palace se demandent qui protège Racine Sy pour qu’il agisse de la sorte en toute impunité. Ces travailleurs qui comptent saisir les voies et moyens pour réclamer ce qui leur est dû, interpellent directement le Président Macky Sall.



Aliou Niakaar Ngom