Elhadji Ibrahima Mbow : «Le Sénégal est un pays pauvre très endetté»

Tête de liste de l’Union citoyenne Bunt bi pour les Législatives, Elhadj Ibrahima Mbow a peint, ce dimanche, sur Jdd de iTv et iRadio, un Sénégal en «catastrophe» qu’il urge de sauver par des lois économiques et des réformes institutionnelles. D’où d’ailleurs le sens de la candidature de ce membre de la coalition ayant porté Diomaye au pouvoir.

«Le Sénégal est un pays pauvre très endetté. Il va falloir repartir sur la dynamique économique. Pourquoi nous voulons aller à l’Assemblée ? Nous voulons y aller pour avoir des lois économiques, des lois sur le plan social, des réformes institutionnelles pour que la gouvernance économique soit la priorité numéro 1». C’est par ce tableau sombre qu’Elhadj Ibrahima Mbow, allié du régime, a justifié sa volonté de rejoindre l’hémicycle. Invité du Jury du dimanche (Jdd), face au journaliste Assane Guèye, la tête de liste de l’Union citoyenne Bunt bi passe ensuite du constat aux propositions.

«On ne crée pas assez de richesses. Le Sénégal doit s’industrialiser. Parce que le monde rural est dans une situation très difficile. Nos jeunes prennent encore la mer, certains le désert. Le deuxième pilier, c’est notre l’Administration. On sait très bien qu’elle est bancale et couteuse. Il va falloir la réformer avec le numérique. Le troisième aspect où j’attends le Président Diomaye et son gouvernement, c’est l’aménagement du territoire. On a subi encore les inondations à Touba, dans le Fouta, dans le Sine-Saloum et c’est une catastrophe», a déploré l’ancien membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese).