Développement du Sénégal : Ibrahima Mbow contredit Sonko

Si le leader du Pastef, Ousmane Sonko, pense pouvoir se départir de l’aide internationale pour développer du pays, ce n’est pas le cas du Docteur en science de Gestion.

«On ne peut pas se développer tout seul. Aucun pays du monde ne s’est développé tout seul. Je pense à l’Europe du nord, aux pays de l’Ocde, à l’Asie, à l’Alena, à l’Amérique du Sud et aux pays arabes. Notre note a été dégradée parce qu’économiquement on ne tient pas la route. Parce qu’on a fait de mauvais arbitrages budgétaires avec une mal gouvernance économique, notre Administration est couteuse et parasitée. Maintenant, quand le Premier ministre dit qu’on va se développer avec des ressources endogènes, je pense que c’est juste un symbole et une ambition. Mais on n’en a pas les moyens. Le téléphone que lui-même utilise, c’est des satellites qu’on ne maitrise pas encore», a ironisé Ibrahima Mbow dans le Jury du dimanche.