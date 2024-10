Un État en Ruine, Un Peuple en Désespoir (Par Ndeye Sow Leila) 

Notre pays sombre dans une ère d’injustices flagrantes et d’abus d’autorité inédits sous la gouvernance de DIOMAYE-SONKO. Six (06) mois. Six mois seulement ont suffi pour constater l’ampleur du désastre.

Nous avons basculé dans un régime où la loi est devenue un accessoire que l’on foule aux pieds, et où l’autorité est exercée sans vergogne, au mépris des règles républicaines et des droits fondamentaux.

Abus d’autorité et violations flagrantes de la loi :

Aujourd’hui, au Sénégal, il n’est plus rare de voir des citoyens interdits de quitter le territoire, bloqués illégalement à l’aéroport et les frontières sans aucune explication ni notification d’une telle interdiction de sortir, qui constitue un droit constitutionnellement protégé. Où est la justice dans ce chaos organisé ?

Comment justifier que des députés, toujours en exercice, se voient refuser leur salaire sous prétexte que le Premier ministre Ousmane SONKO aurait décidé de fermer les comptes bancaires ?

En outre, le HCCT et le CESE, leurs membres sont restés sans salaires .En quoi ces institutions, véritables garantes du fonctionnement démocratique de notre république, méritent-elles d’être décapitées, leurs membres privés de ressources pour assurer leur mission ?

Des intellectuels emmurés dans un silence complice :

Où sont passés ces soi- disants intellectuels, ces soi- disants universitaires qui critiquaient le moindre faux pas de Macky Sall avec véhémence et passion ? Où sont passés ces 84 signataires dont faisait partie Cheick Tidiane Mbaye fils du grand Keba Mbaye ? Eux qui, hier encore, faisaient pleuvoir des critiques acerbes, sont aujourd’hui disparus du débat public, comme s’ils attendaient patiemment une récompense ou une nomination. Leur silence est assourdissant et révélateur d’un opportunisme insupportable. Leur lâcheté face aux dérives actuelles du pouvoir est une trahison envers le peuple qu’ils prétendaient autrefois défendre avec ferveur .

Diplomatie au rabais :

Quand la ministre des affaires étrangères bafouille et cafouille et baragouine. Et que dire de notre diplomatie ? La ministre des affaires étrangères peine à aligner trois mots en français correct et nous bombarde avec des communiqués truffés de fautes, à la limite un charabia incompréhensible. Dernier épisode en date : une prise de position grotesque en faveur d’une dame, au détriment de l’Ex- Président de la République de notre pays. Est-ce cela la nouvelle image du Sénégal à l’international ? Un pays qui défend des causes indécentes, discourtoises, mène toujours une diplomatie incohérente ?

Le Sénégal mérite mieux :

Le peuple sénégalais n’a jamais eu aussi mal. Ce régime est en train de desservir le pays à tous les niveaux, et il est temps que nous prenions conscience de la gravité de la situation. Ce gouvernement en position de stage au sommet de l’État est en train de piétiner les acquis démocratiques et sociaux de notre république. Nous ne pouvons plus tolérer ces abus sans réagir. Le peuple mérite mieux, et c’est à nous, citoyens et résistants, de faire entendre notre voix face à cette mascarade qui n’a que trop duré.Votons pour le changement !

Face à ces dérives insupportables, il est temps d’agir. Le peuple sénégalais mérite mieux, et il est de notre devoir de reprendre en main notre destin. La solution est claire : il faut donner à l’opposition la majorité parlementaire pour rétablir l’équilibre démocratique.

Le 17 novembre 2024, votons massivement pour un changement réel. Que ce soit le début d’une nouvelle ère où justice, démocratie et respect des droits fondamentaux reprendront enfin leur place et retrouveront leur lustre d’antan.Le Sénégal ne peut plus tolérer un régime qui trahit les espoirs du peuple. Ensemble, faisons entendre notre voix !

Le Front de Résistance contre les Dérives du Régime de Diomaye-Sonko (FRD)

Ndeye Sow Leila coordinatrice de la Plateforme Front de Résistance contre les Dérives du régime de Diomaye.