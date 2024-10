Ces erreurs de l’entourage de Sonko…Des DG jouent aux gendarmes et aux juges

Le nouveau régime est attendu sur plusieurs chantiers. Mais Ousmane Sonko et ses hommes sont en train de suivre une voie qui risque d’être un handicap au fameux PROJET. Mais aussi qui risque de causer préjudice au président Bassirou Diomaye Faye. Des directeurs généraux (DG) issus du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent jouer aux gendarmes et aux juges. Ils tiennent des discours qui menacent gravement le vivre ensemble que le Sénégal a toujours connu.

Qui pour faire comprendre aux nouveaux DG et ministres leurs rôles ? Depuis que le nouveau régime a placé ses hommes et femmes, on assiste à une scène qui fait vraiment peur. Des directeurs généraux tiennent des discours qui déchirent tous les codes républicains. On se croirait toujours dans l’ancien régime. La rupture prônée est loin d’être effective. Sinon, Fadilou Keita ne jouerait pas le rôle du gendarme sur les plateaux de télévision. Invité par Seneweb, le patriote promet l’enfer à Macky Sall s’il met les pays au Sénégal pour battre campagne.

Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a fait savoir que l’ancien président sera poursuivi pour haute trahison. Le membre de Pastef a confirmé l’existence d’un solide dossier contre l’ancien Macky. Et selon lui, aucune immunité parlementaire ne peut le sauver. « Macky Sall ne peut pas sortir par la grande porte après tout le mal qu’il a fait dans ce pays. Il a un dossier à la CPI… Je peux t’assurer qu’il va rendre compte de ses actes. On a les moyens de lui faire payer et il va payer. Parce qu’il a fait des choses extrêmement graves. La documentation est là. Les gens qu’il a sacrifié sont là et c’est des gens qui vont témoigner contre lui… », affirme le DG de la CDC.

Et ce n’est pas la première fois que Fadilou Keita tient un tel discours. Invité de l’émission Grand Jury du dimanche 29 septembre, il avait tenu le même discours. Ces déclarations de Fadilou Keïta, selon lesquelles Macky Sall pourrait être jugé pour haute trahison, ont suscité une vague de réactions dans les cercles politiques et médiatiques. Malheureusement, il n’est pas le seul dans l’entourage de Ousmane Sonko à tenir des discours qui font polémique chez les sénégalais.

Le nouveau directeur du Port Autonome de Dakar se perd souvent dans ses posts sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Waly Diouf Bodiang s’en est directement pris aux membres de l’APR. Ce proche d’Ousmane Sonko considère qu’il faut encore nettoyer certains secteurs de l’Etat encore dirigés par des hommes de Macky Sall. «Le pays n’a pas été suffisamment nettoyé car des apéristes sont encore aux manettes dans certains secteurs», a déclaré Wally Diouf Bodiang sur le réseau social. Une déclaration polémique qui a fait réagir Bachir Fofana. Selon le journaliste, ce sont de tels propos qui ont été à l’origine du conflit rwandais.

Mais les nouveaux directeurs généraux doivent savoir raison gardée. Les sénégalais ont voté à 54% pour le changement. Alors, ce n’est pas à eux de dire qui est responsable. Et qui ne l’est pas. Des audits sont commandités, des enquêtes sont faites. Ces nouveaux directeurs devraient s’atteler au travail et laisser à la justice faire son travail. De nouveaux juges ont été nommés, un parquet financier créé…voici les seuls habilités à rendre justice au nom du peuple.

Ce n’est pas à Fadilou Keita de promettre l’enfer à un ancien président. Ce n’est pas non plus à Waly Diouf Bodian d’indiquer aux nouvelles autorités la marche à suivre. Ils ont été nommés pour obtenir des résultats. Et non jouer aux gendarmes et aux juges. Des hommes et femmes expérimentés occupent ces postes. Et à force de s’acharner sur l’ancien régime, Ousmane Sonko et ses hommes pourraient perdre la sympathie des sénégalais. Ce pays n’aime pas les dirigeants vengeurs. Macky Sall en est une preuve vivante. Ces agissements ont précipité sa chute et celui de son régime.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn