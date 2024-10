Amadou Ba pris entre deux feux…vers des législatives très compliquées pour lui

Amadou Ba (AB) se relance dans une nouvelle conquête. Après avoir perdu l’élection présidentielle, l’ancien premier ministre cherche à avoir un groupe parlementaire. Le leader de la « Nouvelle Responsabilité » est candidat aux élections législatives du 17 novembre 2024. Sous la bannière de la coalition Jamm ak Njariñ, l’ancien compagnon de Macky Sall aura du mal à réaliser ses rêves. Il est pris entre deux feux. Combattu de tous bords, le prédécesseur de Ousmane Sonko à la Primature s’engage encore dans une nouvelle bataille très compliquée.

A chaque fois que Amadou Ba va à des élections, il doit faire face à de nombreux obstacles. Lors de la présidentielle, il a été délaissé par Macky Sall. L’ancien président n’a posé aucun acte allant dans le sens de soutenir son candidat. Pire, Macky a élargi de prison le seul candidat capable de causer des soucis à son PM. Avant de rappeler à Dakar Amadou Ba qui était en pleine campagne électorale. Des ministres et DG de Macky s’étaient aussi opposés à leur candidat. Une attitude que certains républicains continuent d’avoir envers celui qui a porté leur drapeau face au duo Sonko-Diomaye.

Parti pour s’opposer timidement au régime en place, Amadou Bâ fait face à ses premiers adversaires. Et ce ne sont pas les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais plutôt les membres de l’Alliance Pour la République (APR). Les compagnons de Macky n’hésitent pas à décocher des flèches contre le leader de la coalition Jamm ak Jerin. Thérèse Faye Diouf, un des lieutenants de Macky, ne rate jamais l’occasion de tirer sur l’homme avec qui elle a cheminé au sein de l’ancien parti au pouvoir.

Mais le plus grand problème de Amadou Ba vient de Macky Sall en personne. L’ancien président ne cesse de faire des coups bas à son ancien premier ministre. Accepter d’être la tête de liste c’est porter un grand préjudice au leader de la coalition Jamm ak Njariñ. Depuis l’annonce de la candidature de Macky, des leaders de partis quittent la coalition de Amadou Ba et Cie pour rejoindre l’inter coalition mise en place par l’ancien président et Karim Wade du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). L’ancien directeur général de l’AIBD est le dernier à tourner le dos à AB…pour retourner avec Macky. Une inélégance républicaine qui ne sera pas sans conséquences pour le leader de la « Nouvelle République ».

D’un autre côté, Amadou Ba devra faire face à la furie des patriotes. Les partisans de Ousmane Sonko sont très méfiants à l’encontre de l’ancien premier ministre. Son silence intrigue le plus docile des patriotes. Habitués au « Gatsa Gatsa » politique, les membres du nouveau régime ne savent pas sur quel angle attaquer le chef de l’opposition. Toute tentative de pousser AB à commettre une erreur s’est soldée par un échec. Il joue la carte de la diplomatie républicaine face à des adversaires turbulents.

Mais le nouveau régime est disposé à le mettre face à ses responsabilités. Ousmane Sonko fouille la gestion de l’ancien premier ministre. « Des ministres ont été présentés comme les meilleurs ministres des Finances que la République n’a jamais connus. C’est le cas des ministres Amadou Ba et Moustapha Ba, entre autres, et même de Macky Sall. Pourtant, ils ont tous menti au peuple sénégalais et aux partenaires pour simplement bénéficier de fonds souvent détournés de leurs objectifs. Une situation d’une extrême gravité », avait déclaré le leader de Pastef. Si le chef de l’opposant ne fait pas attention, il pourrait avoir des démêlés avec la justice.

Amadou Ba est ainsi écartelé entre le pouvoir et les coups bas de Macky Sall. Face à des adversaires de tout bord, l’ancien premier ministre se retrouve bien seul au front. Il s’est entouré des reliques de Benno Bokk Yakaar. Ces hommes et femmes sont vomis par les sénégalais. Ils ne peuvent pas lui apporter grand chose sur le plan politique. S’il ne trouve pas la bonne formule, il risque de se retrouver dans la même situation qu’en mars 2024.