France : elle rentre chez et découvre son mari…ligoté et poignardé au cœur

Vendredi soir, une femme est rentrée à son domicile situé dans le quartier de la Cabucelle dans le 15ème arrondissement de Marseille. Elle a découvert son mari ligoté et souffrant de plusieurs blessures à l’arme blanche.

L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, venait de subir d’importants sévices imposés par au moins deux agresseurs. Touchée notamment au niveau du cœur, la victime a été transportée à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Contrairement à ce qui a été dit au départ, l’enquête ne s’oriente pas vers cambriolage qui a mal tourné. Les pistes d’une dette, d’une affaire privée, ou de stupéfiants sont étudiées par les enquêteurs.

« On ne sait pas s’ils voulaient le tuer ou simplement lui donner un avertissement, mais ils l’ont laissé dans un sale état » a confié une source policière. Un couple et une troisième personne qui aurait eu pour rôle de faire le guet en bas de l’immeuble ont été interpellés quelques heures plus tard par la BAC et placés en garde à vue.

