Côte d’Ivoire : un buveur de sang condamné à…20 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Tiassalé a reconnu Y.K. Jean-Baptiste coupable d’agressions aggravées et de vol sur des femmes à N’douci, à la fin de l’année 2022 et début 2023.

Ce dangereux criminel qui prenait le malin plaisir à boire le sang de ses victimes a été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme.

« Il avait l’habitude d’agresser des femmes et de boire leur sang »

Cet individu avait l’habitude d’agresser des femmes à N’douci depuis décembre 2022 et de boire leur sang par la suite, selon la plateforme Police secours. La police de la région a finalement réussi à l’arrêter.

L’homme avait été arrêté par les éléments du commissaire Dembélé Aboubacar du commissariat de police de N’douci après avoir semé la terreur dans la ville avec ses agressions violentes à la machette ou à la daba. Au cours de son procès, Y.K. Jean-Baptiste n’a pas contesté les accusations portées contre lui et a présenté des excuses à ses victimes, dont l’une était absente.

Les différentes agressions perpétrées par Y.K. Jean-Baptiste, le buveur de sang, avaient semé la psychose à N’douci, ce qui avait conduit les autorités à mobiliser des renforts de gendarmes et de policiers

Le tribunal a prononcé sa sentence publiquement le mercredi 26 avril 2023, le condamnant à une peine de 20 ans de prison ferme et à payer des dommages et intérêts à ses victimes. Les différentes agressions perpétrées par Y.K. Jean-Baptiste avaient semé la psychose à N’douci, ce qui avait conduit les autorités à mobiliser des renforts de gendarmes et de policiers. En janvier 2023, un premier suspect avait été arrêté et condamné à la même peine de 20 ans de prison.

Le 9 avril 2023, Y.K. Jean-Baptiste a été pris en flagrant délit d’agression par une foule en colère. Lors de son interrogatoire, il a avoué sa culpabilité dans les trois agressions précédentes. Cela a été un véritable ouf de soulagement pour les populations de N’douci après l’annonce de l’arrestation de l’homme.

Source Linfodrome