Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

1er mai : Ansoumana Dione et le centre Talibou Dabo primés par le SUTSAS

Ce 1er mai 2023, le SUTSAS décerne une distinction honorifique à Ansoumana DIONE au Centre Talibou DABO.

Ce 1er mai est célébrée la fête internationale du travail. A cette occasion, le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (SUTSAS), va décerner des distinctions à des acteurs du secteur dont le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Monsieur Ansoumana DIONE. La cérémonie aura lieu au Centre Talibou DABO de Grand Yoff, ce lundi 1er mai 2023 à partir de 11 heures.

Ansoumana DIONE qui sera accompagné d’une très forte délégation de l’ASSAMM, magnifie à sa juste valeur, cette belle action salutaire et novatrice, à l’initiative de ce grand Syndicat dirigé par Monsieur Mballo DIA THIAM, connu pour sa détermination et son engagement exemplaire à travailler pour l’amélioration des conditions de travail de tous les acteurs du secteur et du bien-être des usagers. Ansoumana DIONE en remercie ainsi tous les initiateurs.

Vu son noble combat, engagé depuis plus de 23 ans, en faveur des personnes souffrant de troubles mentaux, une telle décoration venant d’acteurs de la Santé et de l’Action Sociale, arrive véritablement à son heure. Ce Ansoumana DIONE qui a sacrifié toute sa vie à l’une des couches les plus vulnérables de notre société, mérite effectivement la reconnaissance de toute la communauté. Le SUTSAS ne s’est pas trompé en le choisissant parmi les Lauréats.

Rufisque, le 1er mai 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)