Cameroun : elle va perturber le mariage de son ex mari…on la tabasse copieusement

Une femme de 42 ans violentée pour avoir tenté de perturber le mariage de son ex mari Audrey N.

Un incident malheureux s’est produit lors d’un mariage à Douala le week-end dernier. Une femme nommée Diane Marceline, ex-épouse d’Audrey N, a tenté de perturber sa cérémonie de mariage et a fini par être lynchée et agressée par les proches de son ex-mari.

Selon les informations disponibles, Marceline est arrivée à la cérémonie avec l’intention de réclamer sa part d’un terrain qu’elle avait acquis avec son ex-mari. Cependant, sa demande a été mal reçue par les proches de son ex-mari, qui ont réagi de manière violente et l’ont blessée.

Marceline a dû être hospitalisée à la suite de cette agression. Il est important de souligner que le couple est divorcé depuis cinq ans maintenant. Le divorce est survenu après qu’Audrey a découvert que Marceline le trompait.

Le couple s’était marié en 2006 et Audrey avait ensuite emmené sa femme en Europe deux ans plus tard. Cependant, des problèmes ont commencé à apparaître lorsque Marceline est revenue au Cameroun et qu’Audrey a découvert qu’elle était souvent absente du domicile conjugal et qu’elle avait une relation avec un autre homme.

Après avoir surpris sa femme en flagrant délit d’infidélité, Audrey a pris la décision de se séparer d’elle et en 2018, ils ont divorcé. Cet incident tragique soulève des questions sur la violence conjugale et la nécessité de trouver des solutions pacifiques aux conflits familiaux. Il est important de rappeler que la violence n’est jamais une réponse appropriée.

