Elle veut délivrer son fils du diable…Et le tue

Tragédie à Kribi…une mère accusée d’avoir assassiné son fils « possédé » par le diable

Une tragédie a secoué la ville portuaire de Kribi, au Sud du Cameroun, le 14 août dernier, lorsque le corps sans vie d’un enfant de 2 ans a été découvert dans la broussaille près de l’échangeur. Selon les premiers témoignages, le petit garçon aurait été tué par sa propre mère, qui était récemment devenue adepte d’une église de réveil.

Selon les témoignages recueillis auprès de diverses sources, la mère de l’enfant aurait accusé son fils d’être possédé par des esprits diaboliques. Au cours des derniers jours, elle aurait pratiqué des rituels de purification en aspergeant le petit avec du sel et du sable, dans l’espoir de le libérer de ces prétendus esprits maléfiques. Ces actions auraient suscité l’inquiétude de ses voisins, qui se seraient sentis dérangés par les prières incessantes et les comportements inhabituels de la mère.

Le drame aurait eu lieu lors d’une séance de délivrance spirituelle qui aurait mal tourné, entraînant la mort tragique de l’enfant de 2 ans. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête sur l’incident et ont appréhendé la mère présumée coupable. Lors de son interrogatoire, elle aurait avoué son acte. Cette affaire soulève des questions sur les conséquences potentiellement néfastes de certaines pratiques religieuses extrêmes et des croyances liées à la possession d’esprits maléfiques.

Les autorités locales ont condamné cet acte tragique et ont souligné l’importance de sensibiliser la population aux dangers des croyances extrémistes. Des mesures devront être prises pour prévenir de tels incidents à l’avenir et pour garantir la sécurité des enfants.

Il est essentiel de rappeler que la liberté de religion est un droit fondamental, mais qu’elle doit s’exercer dans le respect des lois et des droits humains. Les pratiques religieuses doivent être encadrées et réglementées afin de prévenir les dérives et de protéger les individus, en particulier les plus vulnérables.

Cette tragédie à Kribi est un rappel poignant des conséquences tragiques que peuvent avoir les croyances extrémistes. Il est primordial que les autorités, les églises et la société civile travaillent ensemble pour promouvoir un dialogue ouvert et constructif sur les pratiques religieuses, afin de prévenir de tels drames à l’avenir.

Source CA