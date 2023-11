Emigation clandestine : Un jeune journaliste écrit à la jeunesse

Un speech de motivation pour les jeunes sénégalais qui vivent dans les coulisses du désespoir, une jeunesse qui tentent l’aventure de la méditerranée ou la traversée de Nicaragua un voyage incertain pour la quête d’un avenir meilleur.

Chers jeunes Sénégalais,

Je sais que vous êtes nombreux à ressentir une profonde désespérance face à la situation politique et à la mauvaise gouvernance qui sévissent dans notre pays. Il est naturel de se sentir frustré, en colère et découragé, mais je suis ici pour vous rappeler que vous avez en vous le pouvoir de créer un changement positif, de construire un avenir meilleur pour le Sénégal.

La mauvaise gouvernance peut sembler insurmontable, mais l’histoire nous enseigne que des nations entières ont surmonté des moments sombres grâce à la détermination de leur jeunesse. Vous êtes la génération qui peut faire la différence, qui peut exiger des comptes, et qui peut façonner un avenir où la justice, la transparence et la prospérité sont la norme.

Regardez autour de vous, et vous verrez des exemples inspirants de jeunes Sénégalais qui se sont levés pour lutter pour un changement positif. Ils ont utilisé leur voix, leur créativité et leur passion pour faire entendre leurs préoccupations et pour exiger un leadership meilleur. Vous pouvez rejoindre leurs rangs et faire partie de cette transformation.

La route vers un Sénégal meilleur peut être difficile et semée d’embûches, mais rappelez-vous que chaque petit pas compte. Vous pouvez vous impliquer dans des actions citoyennes, vous éduquer sur les enjeux politiques et sociaux, et participer activement au processus démocratique. La démocratie repose sur la voix du peuple, et c’est en participant activement que vous pourrez façonner l’avenir.

N’oubliez jamais que la force de la jeunesse réside dans son enthousiasme, sa créativité et sa détermination. Ne laissez pas la désespérance vous paralyser, utilisez-la comme motivation pour apporter un changement positif. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels, mais le potentiel de transformation est encore plus grand.

Alors, unissons nos forces, mobilisons notre énergie, et travaillons ensemble pour un Sénégal où la justice, l’égalité et la prospérité sont accessibles à tous. Vous avez le pouvoir de faire la différence, de construire un avenir meilleur pour notre pays. Ne renoncez jamais à l’espoir, car le changement est possible lorsque nous sommes unis dans notre quête de justice et de progrès. Ensemble, nous pouvons bâtir un Sénégal meilleur pour tous.

Ngor Salomon Diagne

Journaliste