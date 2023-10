Emigration : Annette Seck Ndiaye met en garde certains parents

Le phénomène de l’émigration clandestine touche globalement la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Sénégal où des enfants sont souvent notés dans des embarcations à destination de l’Espagne. Face à cette situation, la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Sénégalais, Dr Annette Seck Ndiaye sort le bâton pour mettre en garde des parents sur le convoyage des mineurs non accompagnés en Europe.

«Je voudrais attirer l’attention des parents qui convoient des mineurs parce que nous sommes dans un pays de droit où l’enfant et la famille sont protégés par un cadre législatif et réglementaire connu», a-t-elle dit, ce jeudi lors d’un séminaire d’information, de partage et de concertation sur la diaspora et sur toutes les questions qui concernent les Sénégalais de l’extérieur. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de travail avec l’Assemblée nationale à travers la Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine du parlement.

La ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur, Annette Seck Ndiaye précise que les mineurs devraient être protégés de ce phénomène qui a pris de l’ampleur depuis le début de l’année 2023. «Le nombre d’embarcations transportant des compatriotes candidats à l’émigration vers l’Espagne a fortement augmenté. Nous notons une féminisation de l’émigration irrégulière et une diversification des zones de départ dans notre pays», constate-t-elle. La ministre a fait savoir que le rapatriement des migrants en situation irrégulière dans les pays d’accueil notamment en Espagne sera fait en accord avec les autorités sénégalaises. «Évidemment, tout ceci se fait dans un cadre diplomatique bien normé et dans le cadre de discussions en tenant compte des obligations en termes de migration dans les pays d’accueil mais également des conditions de séjour», a-t-elle dit dans des propos rapportés par Actusen. Elle a rappelé que ces derniers temps, beaucoup d’embarcations ont été arraisonnées dans les eaux territoriales espagnoles.