Emigration : Arrivée massive de migrants aux Îles Canaries

Avec cette fin d’année, des centaines de jeunes Sénégalais ont encore des rêves étoilés en Europe. Ces derniers jours, une vague de plus 1200 migrants s’est abattue sur les îles Canaries, notamment à El Hierro et Lanzarote. Il y a eu d’abord 5 embarcations d’environ 268 personnes dont une femme et un enfant, qui sont arrivées dans cette dernière ville. Elles ont été secourues par des navires espagnols dont Acrux et Adhara, qui ont escorté deux autres embarcations jusqu’au port de La Restinga, sur El Hierro.

Selon les médias espagnols, «la première comptait 69 passagers dont une femme, tandis que la seconde en transportait 224 dont 57 femmes et plusieurs mineurs». Plus tard dans l’après-midi, une autre embarcation pneumatique a accosté seule sur les rivages d’Haría, à Lanzarote, près de Jameos del Agua. «Les services d’urgence ont pris en charge les 34 passagers dont cinq femmes et un nourrisson», ajoute-t-il.

En dépit des cas de décès dus aux noyades, le rythme des tentatives ne faiblit pas. Jeudi 26 décembre, trois embarcations transportant environ 200 personnes ont été secourues et leurs occupants débarqués sur les ports de Los Cristianos, sur l’île de Tenerife, et de La Restinga, sur l’île d’El Hierro, selon Infomigrants dont les révélations ont été confirmées par des sources sénégalaises établies dans l’archipel espagnol. Le jour de Noël, itou ! Au moins huit embarcations ont débarqué dans les Canaries, notamment au niveau du port de Los Cristianos, à Gran Canaria et à El Hierro, avec à leur bord près de 400 personnes.

Aujourd’hui, les centres d’opération du Salvamento Marítimo de Tenerife et Las Palmas, qui coordonnent les sauvetages, carburent à plein régime avec la mobilisation de plusieurs bateaux, d’avions et d’hélicos de sauvetage. La route migratoire des Canaries est la plus meurtrière au monde, dévoile le rapport 2024 de l’Ong espagnole Caminando Fronteras publié le 26 décembre.

Près de 10 000 personnes ont perdu la vie sur les routes migratoires menant vers l’Espagne. Pour être très précis, il s’agit de 10 mille 457 migrants décédés ou portés disparus. Soit une moyenne de 30 morts ou disparus par jour. Parmi ces victimes, 1538 étaient des enfants. Pour l’Ong espagnole, il s’agit d’une hausse de 177% par rapport à 2022, alors le plus haut jamais atteint depuis 2007.

Il faut savoir que la Mauri­tanie est le premier pays de départ vers l’Espagne concentrant pas moins de 70% des cas. Ces dernières semaines, plus de 150 migrants sénégalais ont été rapatriés du Maroc où ils étaient en rétention au niveau du camp de Dakhla via la Mauritanie.