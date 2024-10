Émigration clandestine : L’avis de Ndeye Fatou Ndiaye Blondin

Des centaines de morts sont comptées dans la mer, avec le phénomène de l’émigration irrégulière. Beaucoup imputent ce fléau aux politiques et à un manque de stratégies pour assurer aux jeunes des emplois décents au pays. Mais pas Fatou Ndiaye Blondin Diop.

Devant le « Jury du dimanche », elle estime que c’est un écart de langage que de penser que les politiques sont responsables de cette situation. « Il y a un problème économique derrière, mais beaucoup plus que ça. Quiconque incombe ce phénomène à une politique est dans un écart de langage ».

Pour elle, il ne s’agit pas de faire du populisme dans la prise en charge des jeunes, parce qu’il faut comprendre que c’est une situation grave. Elle raconte qu’à Mbour, des jeunes qui ont connu le deuil sont encore prêts à partir. Ils vendent leurs véhicules, leurs terrains, obtiennent des prêts bancaires. Donc, ce n’est plus une question seulement économique, il faut changer les paradigmes », dit-elle.

Elle interpelle par la même occasion les parents qui encouragent leurs enfants, a beaucoup plus de responsabilité et de vigilance. Et informe que le président Diomaye et son gouvernement sont très concentrés sur la question. Mais à plusieurs niveaux, chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre l’émigration irrégulière.