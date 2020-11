Emigration Clandestine : Le collectif 480 dans les rues ce Samedi…

L’indifférence des autorités et de certains citoyens face au drame de l’émigration clandestine révolte les activistes. Regroupés autour du collectif 480, plusieurs mouvements citoyens dont Y’en a marre comptent organiser une marche le samedi.

Selon la coordinatrice du collectif, Aida Niang, les sénégalais sont assaillis par des images bouleversantes qui les interpellent tous. Face aux journalistes, l’activiste s’est désolée du fait que malgré toutes ces victimes, les autorités et les autres segments de la société ne prennent pas la juste mesure de ce drame, et continuent de vaquer à leurs activités comme si ce fléau relevait de l’anecdote. Ils ont pensé qu’il était temps de prendre le taureau par les cornes et d’attirer l’attention des autorités pour qu’elles trouvent des solutions.

Elle signale devant des membres éminents comme Kilifa que la marche se déroulera sous forme de procession silencieuse, allant de la Place de l’Obélisque au rond-point de la Rts.