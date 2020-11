Médina : L’époux jaloux bat à mort sa femme pour…

La jalousie peut avoir des fins dramatique et ce n’est pas M. O. Bâ qui dira le contraire. Soupçonnant son épouse d’entretenir des relations extra conjugales avec son colocataire, il l’a bastonnée à mort.

Selon le récit du journal Les Echos, outrée par les accusations d’infidélité par son mari, la victime décide de quitter le domicile conjugal. Ce que ne voulait pas l’époux jaloux. Alors ce dernier s’empare d’un bâton et la roua de coups jusqu’à la mort. Les faits ont eu lieu à la Médina.

Jugé hier, le mari meurtrier risque 5 ans de prison et de travaux forcés. Il sera fixé sur son sort le 2 décembre prochain.