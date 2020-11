Emigration clandestine : « Macky doit demander pardon aux jeunes »

L’émigration clandestine est devenue un véritable drame social au Sénégal. Des centaines de jeunes sont en train de périr en mer. Des ONG parlent de plus de 500 alors que d’autres organisations européennes annoncent plus de 400 morts, tous des jeunes. Des activistes ont décrété à travers le web un deuil national et pressent le président de la République.

Le député de la diaspora, Mor Kane est dépité par la situation et parle du décès de plus de 140 candidats à l’émigration irrégulier en haute mer, à la date du 21 octobre 2020. L’élu appelle le chef de l’Etat à « demander pardon aux jeunes et à la Nation ». « Macky Sall doit demander pardon aux jeunes et à la Nation». C’est ce que veut le député de la diaspora Mor Kane qui réagissait suite à la visite lundi, du ministre de l’Intérieur espagnol dans les champs où travaillent les émigrés.

« Le ministre de l’Intérieur espagnol et le Secrétaire de l’Union européenne se sont rendus aux îles Canaries pour s’enquérir de la situation», a-t-il fait M. Kane sur la Rfm. Il a informé qu’après leur visite sur les sites, les autorités ont annoncé certaines décisions qui seront prises dès la semaine prochaine en raison de la saturation des champs.

« Il y a près de 400 pirogues qui ont accosté sur les côtes espagnoles entre janvier et novembre. Des chiffres énormes jugent les autorités qui annoncent n’avoir jamais vu une telle ruée ces 14 dernières années. Le ministre de l’Intérieur a annoncé des décisions à prendre notamment la fermeture des champs qui sont devenus saturés », a-t-il avancé.

M. Kane de révéler que parmi les derniers arrivés, « au total cent-cinq (105) migrants, deux (2) sont atteints de coronavirus », s’est-il désolé. Député de la diaspora, il a appelé « les autorités sénégalaises à prendre leur responsabilité et à accompagner les jeunes qui sont l’avenir de demain ». Il est d’avis qu’un deuil national devrait être décrété par le chef de l’Etat en raison des nombreux jeunes décédés en mer.