Émigration clandestine : Noo Lank diagnostique l’origine du mal

« Toute âme goûtera la mort, et c’est à nous que vous serez rendus ».

« Khalaqa Al-Mawta Wa Al-Ĥayāata »

Qu’Allah fasse miséricorde à nos défunts, dont notre camarade Pape Ibrahima GUEYE qui vient de nous quitter.

Son décès comme ceux de nos autres sœurs et frères ayant pris la mer qui plonge dans des lendemains incertains nous interpelle au plus haut point.

Aujourd’hui au Sénégal, le désarroi se vit au quotidien. Dans le défilé des médias, l’on croirait que la migration irrégulière est le nœud de toutes les informations, ç’en devient une situation préoccupante et nous sommes tous bien concernés.

S’il ne s’agit pas d’un proche, on verra l’exemple dans son environnement amical, professionnel, social,…

Même ceux qui l’ont combattue s’en mêlent.

Pour comprendre ces départs azimuts, est-ce qu’une analyse sérieuse, rigoureuse et pointue ne s’exige pas à nous?

L’évolution du discours migratoire sénégalais matérialisée aujourd’hui par des persécutions de nature politique est un élément considérable au-delà de la précarité, des conditions de vie difficiles des Sénégalais, particulièrement des jeunes plongés dans une perdition inouïe. L’ANSD vient de nous confirmer que nous avons une population de plus de 72% de jeunes et c’est la couche la plus marginalisée.

Pourquoi au XXIe siècle, quitter un pays pour un autre devrait nous coûter la vie?

À l’ère de la «mondialisation», de «l’interconnexion», de «l’intégration» du «faire lien», du «faire sens ensemble», les Africains sont presque latents dans ces dynamiques contemporaines.

Il est injuste de voir que nos rapports déséquilibrés justifient à bien des égards la perte de nos compatriotes qui prennent souvent les voies irrégulières, après des tentatives régulières défavorables.

Pourquoi l’Africain doit remuer ciel et terre afin d’avoir le visa d’étude, de travail, de tourisme,… en passant par un processus long et périlleux quelque fois, pour finalement se voir refusé après avoir fourni du temps, de l’énergie et beaucoup d’argent non remboursable ? Par-là, il devient légitime de se demander si la dignité de nos États est prise en considération?

Paradoxalement, nous les verrons rarement en difficulté pour obtenir un permis de voyage chez nous. Ne serait-il pas temps de changer la donne? De bousculer le mythe dans nos relations? D’exiger des rapports d’égale dignité avec tous ces pays de l’Occident?

Ceux-là même qui se montrent amicaux quand il s’agit d’exploiter nos ressources.

Ceux-là même qui ne ménagent aucun effort pour venir chercher de la complétude chez nous.

Ceux-là même qui nous parlent d’un monde uni.

Battons-nous pour que l’application de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1748 soit effective sans distinction : » Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »

Pour la mémoire de nos défunts, se battre pour qu’il n’y ait plus jamais cela, devient un sacerdoce. Et dans ce combat, les acteurs principaux ont déjà montré leur échec à travers de mauvaises politiques, donc c’est à nous, les acteurs du bas d’unir nos forces pour faire face à ce fléau.

Les causes internes ne sont plus à présenter, nous les savons tous. Une jeunesse qui n’a plus aucun espoir sur son avenir et se condamne à épuiser tous les rouages possibles pour réussir n’a pas de souci s’agissant de la voie à prendre pour conquérir une bonne destinée même si sa vie est en jeu.

Nous voulons mettre expressément l’accent sur le manque de régularisation des voies régulières, qui aujourd’hui constitue une cause manifeste du recours à l’alternative de la mer.

La profondeur du mal se démontre de jour en jour, le problème des visas, de l’emploi, des accords de pêche et des persécutions politiques qui s’y adossent sont des grands vecteurs de cette migration irrégulière.

Argüer sur la situation des jeunes est devenu un exercice répétitif, banal, ce qui se passe est alarmant, nous vivons des temps extrêmement difficiles sans grand espoir de lendemains meilleurs.

Nous devons nous tendre la main, nous battre courageusement pour améliorer nos conditions, continuer de choisir notre Sénégal. Il le faut bien car nous avons rendez-vous avec l’histoire, et nous devons nous battre pour que demain notre progéniture n’ait pas à escalader le désert, traverser le large de l’océan pour rejoindre un pays autre.

C’est notre temps ! C’est notre combat ! C’est notre devoir d’y remédier !

Battons-nous pour exiger plus de souplesse dans les procédures !

Battons-nous contre les accords de pêche !

Battons-nous pour la création de richesses et d’emplois !

Battons-nous contre les persécutions politiques !

Battons-nous pour un Sénégal meilleur !

C’est justement tout ce qu’il nous faut.

» I have a dream

I dream that African people will one day live in a world where they will not be forced to risk their lives to join America, Europe, Asia but simply through flexible procedures as for them « .

Collectif Citoyen NOO LANK

Seydina Mouhamadou Malal DIALLO

Secrétaire Général