Emigration clandestine…l’armée comme une solution

Modou Fall Naydé propose l’armée comme solution pour la formation des jeunes

L’honorable Haut Conseiller des Collectivités territoriales Modou Fall Naydé s’est prononcé sur l’épineux problème de l’émigration clandestine. Selon lui l’armée sénégalaise, une fois son budget renforcé, peut assurer une formation dans certains métiers et une formation civique et citoyenne, ce qui pourrait permettre aux jeunes d’être productifs pour le bien du Sénégal. Cette formation militaire pourra régler en même temps le manque de sens civique et de patriotisme notés chez les jeunes d’aujourd’hui. Cela aussi peut permettre une fois leur durée légale finie d’être utilisé dans la Police de Proximité et dans la fonction publique locale.

A l’image des enfants de troupe qui sont solidaires à vie, l’exception sénégalaise où la Paix règne en maître, la solidarité peut être un levier sur lequel tout le monde doit s’appuyer pour redresser la barre.

Une situation qui peut aussi vouloir aux jeunes déjà formés dans les métiers du BTP de faire une immigration choisie ce qui est très possible. Ainsi, les métiers comme des mécaniciens, des laborantins, des topographes, des ferrailleurs etc. peuvent permettre aux futurs immigrés de multiplier leurs chances car l’Europe a besoin de la main d’œuvre qualifiée.