Emploi des jeunes de Touba : Bassirou Diagne offre des solutions

Face à la périlleuse aventure des jeunes sénégalais qui tentent de rallier l’Europe en risquant leur vie, le jeune leader politique de Touba Bassirou Diagne pense qu’il y’a toujours des solutions. En effet, le responsable politique de Touba estime qu’il est tant d’offrir la chance aux jeunes de la ville sainte de Touba qui pourraient trouver un emploi dans l’institution municipale et les autres postes de responsabilité dans la commune. Ce qui pourrait constituer un frein à l’émigration clandestine marquée par la ruée des jeunes vers l’Europe en prenant le risque avec des embarcations de fortune.

C’est dans ce sens que le chargé de mission à la présidence a négocié et obtenu une session de formation dans les métiers productifs avec l’ONFP ( Office Nationale de la Formation Professionnelle) pour capaciter les jeunes de Touba. Un geste qu’il estime symbolique mais aussi qui pourra permettre à la jeunesse d’avoir une formation adéquate et prête à s’insérer dans le monde du travail.

Et Bassirou Diagne de lancer un appel solennel aux jeunes d’abandonner toute idée de tenter l’immigration clandestine avec son lot de perte en vies humaines ce qui cause un réel handicap à l’avenir du pays et de sa jeunesse qui constitue l’espoir de demain.

Face au conseil municipal et aux autorités administratives, Bassirou Diagne a fait un plaidoyer à l’endroit des jeunes de Touba qui ont les capacités et les ressources nécessaires pour travailler au développement de la ville sainte de Touba.

Sur la situation politique du pays, Bassirou Diagne félicite le président Macky Sall pour son ouverture d’esprit et sa vision en acceptant de travailler avec certains membres de l’opposition pour l’intérêt exclusif du Sénégal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn