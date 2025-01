Emploi des jeunes…Diomaye et Sonko adoptent une mauvaise stratégie

L’emploi des jeunes est un véritable calvaire pour tous les régimes. De Senghor à Bassirou Diomaye Faye, on est à la recherche de la bonne méthode. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a vendu à la jeunesse un «PROJET» qui devrait améliorer leur quotidien. Mais le Président de la République et son premier ministre, Ousmane Sonko, prennent des décisions qui font déjà jaser. Et si les nouveaux hommes fort du régime ne font pas attention, ils risquent d’attiser la colère.

Lors de son intervention dans l’émission «En Vérité» sur RSI, le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a apporté des précisions sur l’accord offrant 1000 emplois aux Sénégalais au Qatar. Selon lui, cet accord s’inscrit dans une approche proactive de gestion de la migration économique, visant à offrir aux travailleurs qualifiés des opportunités professionnelles à l’étranger dans des conditions dignes.

Abass Fall a également révélé que le gouvernement qatari avait proposé de financer le voyage de la délégation sénégalaise, une offre déclinée sur instruction du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. « Le président et le Premier ministre ont interdit que les voyages soient financés par des partenaires étrangers », a-t-il souligné, un geste perçu comme une affirmation de souveraineté. Pour le ministre, cette initiative représente une bonne nouvelle pour le Sénégal.

L’Etat du Sénégal et le Ro­yaume d’Espagne ont réactivé un vieux programme : recrutement d’ouvriers agricoles saisonniers. Le Secrétariat d’Etat aux Séné­galais de l’extérieur a lancé un appel à candidatures dans le cadre de ce programme de mi­gration circulaire pour le travail de cueillette et de stockage de fruits et d’entassement de collectes. Ce programme est ouvert aux candidats sur toute l’étendue du territoire national, sans exigence de niveau scolaire, mais avec une tranche d’âge comprise entre 25 et 55 ans. Les candidats retenus seront engagés sous Contrat à durée déterminée (Cdd) de trois mois renouvelables.

Mais ces initiatives ne sont pas vues d’un bon oeil par beaucoup de sénégalais. «Un gouvernement qui prône la souveraineté et le développement endogène ne peut pas se permettre de faire la promotion de l’exportation de ses jeunes vers des emplois précaires et dévalorisants à l’étranger. Cela envoie un très mauvais signal. Ce n’est pas ce qu’on appelle le développement, ni la souveraineté. C’est de la dépendance, de l’humiliation, et un renoncement à notre propre potentiel», a commenté Ameth Diallo.

Selon le coordonnateur national de «Gox Yu Bess», «Un véritable gouvernement souverain doit offrir à ses citoyens des opportunités de travail dignes à l’intérieur du pays. Il doit favoriser la création d’emplois, l’innovation et la prospérité en mettant en place des projets d’envergure qui permettent à nos jeunes de réussir ici, chez eux». Pour Bachir Fofana : «Des théoriciens de l’économie endogène sont en train de perpétuer et de faire perdurer l’économie extravertie qu’ils combattaient».

Pour un régime qui prône le souverainisme, le duo Diomaye-Sonko ne s’y prend pas de la bonne des manières. Quelqu’un comme Clédor Sène estime que les profils sélectionnés pour aller au Qatar devait rester au Sénégal. C’est une ressource humaine qui pourrait servir le pays. Au lieu de les exporter vers d’autres horizons, le nouveau gouvernement devait leur donner les moyens d’exprimer leurs connaissances au Sénégal. Une position qui se comprend vu les ressources dont regorgent le Sénégal.

Ces jeunes qui doivent aller en Espagne peuvent servir au Sénégal. Un Etat souverain allait tout faire pour donner à ces jeunes des terres à cultiver et les accompagner. «Il y a énormément de terres dans la vallée du fleuve Sénégal. Aménagées par la SAED et qui ne sont pas exploitées. Il suffit seulement d’y amener les jeunes en les encadrant et les accompagnateurs aussi», dira Ameth Diallo. Comme quoi, la jeunesse doit être au premier plan de la souveraineté alimentaire.

Pour éviter que le Sénégal ne soit une machine à fournir des mains d’œuvre aux grandes puissances, le régime devrait déployer tous les moyens nécessaires pour exploiter les milliers de terres arables que nous avons. Et aussi investir massivement dans l’agriculture et dans la recherche (ISRA). Ce que ces jeunes vont faire au Qatar et en Espagne, ils pourraient le faire pour leur pays.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn