Le Sénégal «en ruines»…les populations attendent les solutions de Diomaye-Sonko

L’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir marque un nouveau tournant dans la marche du Sénégal. C’est un système qui s’effondre, cédant la place à un nouveau concept. Les sénégalais ont voté le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) pour que leur situation soit améliorée. Depuis que le premier ministre, Ousmane Sonko, a décrit le pays comme étant un État en ruines, la population attend toujours que des solutions concrètes soient trouvées.

« Aujourd’hui, nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir». Voilà comment le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait décrit la situation socio-économique du Sénégal, le samedi 03 août 2024, en marge de la Journée nationale de l’arbre à Dakar. Après le leader du parti Pastef, c’est autour du président Bassirou Diomaye Faye de peindre une situation catastrophique dans laquelle ils ont trouvé le pays.

Après neuf (9) mois de gouvernance, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a dressé un bilan préoccupant de l’État. « Nous faisons face à un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n’existent quasiment plus », a-t-il déploré. Des déclarations qui inquiètent déjà dans la sphère politique. Depuis que le duo patriotique est au pouvoir, ils n’ont cessé de faire l’État des lieux. Pour certains acteurs politiques, ceci n’est rien d’autre qu’un aveu d’échec.

«Monsieur le Président, là, vous êtes en train de convaincre qui ? Parce que nous, on était déjà convaincus avant même que vous soyez élu. C’est pour ça qu’on a voté pour vous. Mais neuf mois plus tard, vous êtes encore là à répéter “le constant est alarmant”. Monsieur le Président, si vous voulez, on peut créer un Comité national du “Le pays va mal”, écrire ça sur des pancartes et faire le tour du Sénégal, juste pour que vous soyez sûr qu’on a compris», a écrit Ameth Diallo sur sa page Facebook. Car selon lui, on l’a compris depuis longtemps.

Le coordonnateur de «Gox Yu Bees», estime qu’il «est temps d’avancer. Parce que pendant que vous continuez à diagnostiquer les problèmes, nous, on les subit chaque jour. La vie est chère. Les jeunes n’ont pas d’opportunités». «Vous parlez de marges de manœuvre inexistantes, mais les voyages, les voitures de luxe dans les ministères, les privilèges, les fonds politiques, les fonds communs, ce ne sont pas des variables, ça ? Ce n’est pas là qu’il faut commencer à serrer la ceinture ?», s’interroge-t-il. Pour lui, «si c’est juste pour nous rappeler ça, honnêtement, on n’avait pas besoin de vous élire. Ce qu’on veut maintenant, ce sont des actes, pas des discours».

Il est temps pour le nouveau régime de trouver des solutions concrètes face à ce problème. 54% des sénégalais ont choisi Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ce pour qu’ils apportent des solutions. Et non pour se lamenter sur une situation connue de tous. Dire aux sénégalais que rien ne va c’est comme dire qu’il y’a dans la mer. La concrétisation du «PROJET» est la seule chose que la population demande. Et avec le livre «SOLUTIONS» du leader de Pastef, cela devait être facile. Après douze ans de règne, Macky Sall a transmis les rênes au duo Diomaye-Sonko. Un pays en ruines, selon les Patriotes. Mais à quand les véritables changements ?

En attendant d’y arriver, le régime devrait penser à la rationalisation des dépenses, des avantages et autres primes des membres du gouvernement. Mais aussi des autres occupants des postes de DG et PCA. Chacun devrait faire un sacrifice pour participer à l’effort de redressement. Dans un pays en ruines, aucun cadre (gouvernement, DG, PCA etc) ne devrait bénéficier de certains privilèges. Dans un pays en ruines, un ministre ne devrait pas percevoir un salaire mensuel de 2,9 millions de francs CFA, auquel s’ajoute une indemnité de logement d’un million de francs CFA.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn