Emprisonnement : Boubacar Seye annonce une plainte contre Macky Sall et…

Le défenseur des droits des migrants Boubacar Sèye annonce une plainte contre l’ancien Président du Sénégal, Macky Sall.

“ je vais instruire mes avocats pour déposer au niveau national comme au niveau international une plainte contre Macky Sall et ses alliés dans mon emprisonnement. Il y a le procureur Serigne Bassirou Guèye, Malick Sall, ancien ministre de la justice et le ministre de l’intérieur de l’époque, Antoine Félix Diome”, a-t-il dit à nos confrères de Pressafrik.

Encore Boubacar Sèye de revenir sur les circonstances de ses péripéties avec la justice Sénégalaises. Et pour monsieur Sèye, au moment où certains restent focalisés à faire l’éloge du bilan matériel de Macky Sall, son bilan immatériel reste matière à discussion. Et c’est justement à ce niveau qu’il compte intervenir.

Car soutient-il, “ j’ai été victime de cette brutalité sans qu’on m’explique les raisons de mon arrestation. Surtout les conséquences que j’ai subies en termes de mise en danger de ma vie. Puisque je traîne une maladie contractée en détention”.

L’arrestation du patron de Horizon sans frontières remonte au moment de la pandémie Covid 19. A cette époque, il leur était interdit de recevoir de la nourriture hors de prison. Elle était uniquement acceptée les samedi et dimanche. Ainsi, il avait refusé de s’alimenter.

“Le gosse avec qui je partageais ma chambre qui est allé plusieurs fois leur faire part de ma situation critique pour me venir en aide me donner du couscous marocain qu’il mélange avec de l’eau chaude et du sucre. C’est ce qui a déclenché mon diabète. Et le jour où je suis sorti j’ai développé une crise cardiaque. Ce qui a expliqué mon internement au pavillon spécial car ils avaient paniqué. C’est en ce moment que Seydi Gassama et Alioune Tine ont fait des sorties pour leur dire que tout ce qui m’arrivera sera de leurs responsabilités”, a-t-il expliqué.

A terme, Boubacar Sèye continue de se poser la question sur les raisons exactes de son arrestation. “Jusqu’à présent, je n’ai aucune explication sur mon arrestation. Et je voudrais qu’on m’en donne l’explication. Car je ne suis pas un voyou”, a -t-il conclu.