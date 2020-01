En 2028 un cœur robotique sera préféré au cœur humain

Un cœur robotisé pourrait voir la fin du besoin de transplantations d’ici huit ans, selon les scientifiques.

Des experts aux Pays-Bas, à Cambridge et à Londres développent un cœur de «robot doux» qui pourrait continuer à pomper le sang autour du corps.

Ils visent à implanter le premier prototype fonctionnel chez les animaux d’ici trois ans et chez l’homme d’ici 2028.

L’appareil est l’un des quatre projets présélectionnés pour un prix majeur de 30 millions de livres sterling destiné à transformer le traitement des maladies cardiaques.Les meilleurs chercheurs cardiovasculaires du monde entier – y compris des experts d’Oxford, de l’Imperial College de Londres, de Harvard et de Sheffield – font partie des équipes qui soumissionnent pour remporter le prix.En plus du cœur robotique, les projets présélectionnés comprennent un vaccin contre les maladies cardiaques, un remède génétique contre les malformations cardiaques et le meilleur de la technologie portable de la prochaine génération qui pourrait détecter les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux avant qu’ils ne se produisent.

La British Heart Foundation – qui gère et finance le «Big Beat Challenge» de 30 millions de livres sterling – a reçu 75 candidatures d’équipes dans 40 pays.

Les quatre finalistes ont reçu 50 000 £ de financement de démarrage pour développer leurs idées au cours des six prochains mois, avant qu’un gagnant final ne soit sélectionné pour le prix principal cet été.

Le professeur Sir Nilesh Samani, directeur médical de la BHF, a déclaré: «Les maladies cardiaques et circulatoires restent la première cause de décès dans le monde.

«Nous faisons de petits pas en avant chaque année, mais ce qui est nécessaire, c’est un bond de géant, qui ne sera pas réalisé par une approche de statu quo.

«Cela représente le plus gros investissement dans la science pionnière des 60 ans d’histoire de la BHF.»

Le projet « cœur hybride » – dirigé par l’Université d’Amsterdam – utilise un matériau robotique synthétique qui reproduit les contractions d’un cœur, combiné à des couches de cellules humaines fabriquées en laboratoire pour s’assurer que l’appareil est accepté par le système immunitaire du corps.

Alimenté par une batterie sans fil, chargée à partir d’un appareil porté dans une veste ou un gilet, il pourrait sauver des centaines de vies.

Les scientifiques à l’origine du projet espèrent qu’avec le temps, il remplacera les greffes cardiaques – qui sont en grande demande.

Chaque année, 200 transplantations cardiaques sont effectuées au Royaume-Uni, mais de nombreuses personnes meurent avant d’en avoir une en raison de la longue liste d’attente.

Les cœurs de donneurs sont particulièrement rares pour les bébés nés avec des malformations congénitales – car pour obtenir un cœur de donneur, un autre bébé doit être décédé.

Le premier cœur robotisé sera implanté à Papworth dans le Cambridgeshire ou à l’hôpital Great Ormond Street à Londres, selon les scientifiques.

Le professeur Jolanda Kluin, de l’Université d’Amsterdam, a déclaré: «Bien que radicale, notre ambition n’est pas la science-fiction.

« Sur la base de nos résultats préliminaires, nous savons que nous pouvons y arriver. »

Également en lice, une équipe dirigée par Oxford et Harvard, qui espèrent développer un moyen de guérir les malformations cardiaques génétiques lorsque quelqu’un est dans son adolescence, bien avant d’être frappé par une maladie potentiellement mortelle.

Une troisième équipe, dirigée par Cambridge et le Wellcome Sanger Institute, crée une «carte» cellule par cellule des plaques graisseuses qui causent les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Ils visent à utiliser ces informations pour décoder l’influence du système immunitaire sur les maladies cardiaques – et croient qu’ils peuvent continuer à créer une nouvelle vague de médicaments et de vaccins qui préviennent les attaques des années avant qu’elles ne se produisent.

Une dernière équipe, dirigée par l’Université catholique de Louvain en Belgique et l’Université de Sheffield, crée une nouvelle technologie « portable » qui peut diagnostiquer, surveiller et même traiter les problèmes cardiaques.

Ils visent à utiliser des montres intelligentes, des moniteurs cardiaques et des téléphones mobiles pour créer un «jumeau numérique» pour chaque patient – permettant aux médecins de repérer et de prévoir les problèmes.

Le professeur Samani a déclaré: «Le Big Beat Challenge incarne notre ambition de stimuler le progrès et pourrait conduire à son propre moment« l’homme sur la lune ». Je n’ai absolument aucun doute que l’idée gagnante définira la décennie dans leur région. »