En 7 ans, Macky a injecté 52 milliards à…Linguère

Linguère: bilan des 7 de Macky Sall, 52 milliards injectés

La ville de linguère a accueilli la conférence territoriale pour statuer sur le bilan des investissements des 7 ans du gouvernement de Macky Sall dans le département de linguère. Selon le préfet, 52 milliards de francs cfa ont été dégagés par l’État pour des investissements dans le département de linguère. Ainsi , quatre milliards sont des engagements pris lors du conseil des ministres délocalisé dans la région de Louga , deux milliards pour les dix-neuf collectivités territoriales et le conseil départemental et quatre cents millions de francs cfa octroyés par les ONG , quarante-quatre milliards dans d’autres domaines . Et, les réalisations ont été faites dans les secteurs de l’hydraulique contribution de forages, pistes de productions et l’élevage. Par contre, sur ces 52 milliards la jeunesse du département de linguère a été oubliée car, aucune réalisation pour la jeunesse du département de linguère n’a été faite. Une frange de la population qui réclame plus d’infrastructures de jeunesse pour son épanouissement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn