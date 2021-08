En garde à vue à la DSC : Dieyna Baldé fait des aveux explosifs et …

L’artiste Dieyna Baldé, placée en garde à vue à la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc), est passée aux aveux. Selon Libération qui relate cette affaire dans sa livraison de ce jeudi, l’ancienne star de l’émission Sen Petit Gallé a ourdi son plan pour faire payer à son petit ami, le rappeur Djibril Fall alias “Bril Fight 4” son infidélité.

« Il fallait faire peur à mon petit ami. Mon frère Aly Baldé m’avait dit que mon producteur et petit ami profitait de moi. Je n’y croyais pas et il m’a persuadé de simuler un vol pour s’emparer de son téléphone. J’avais les preuves de l’infidélité de Djibril Mbaye Fall et nous avons lancé l’opération », a-t-elle confié aux enquêteurs.

Convaincue que son petit ami la trompe avec d’autres filles dont Marichou, Dieyna Baldé a simulé un cambriolage, vers 2h du matin, avant de remettre le téléphone de Bril et la clé de sa voiture à son frère.

Le journal de renseigner que des vidéos et photos compromettantes ont été retrouvées dans le téléphone de son copain et elle décide de le « couler » et commence par supprimer ses 5 vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube.

Pour bétonner le scénario du vol, rapportent nos confrères, Dieyna Baldé fait disparaître ses deux téléphones et crie au scandale parce qu’elle a reçu les vidéos compromettantes envoyées par un « mystérieux individu ».

Aly Baldé, frère de Dieyna, insérait par moment une puce dans le téléphone de la nounou chargée de garder l’enfant de sa sœur afin de proférer des menaces contre Bril.