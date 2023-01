Ziguinchor, après le 31 décembre, renoue avec le concert des casseroles. Une initiative, cette fois-ci, des étudiants pensionnaires de l’Ucad, qui protestent contre le maire de la ville, Ousmane Sonko. Ils reprochent au leader de Pastef-Les Patriotes, le non renouvellement du contrat de bail de l’immeuble qu’ils occupent à Dakar, et qui a été pris en charge par le maire sortant, Abdoulaye Baldé depuis 2017, et la non remise de leurs subventions…