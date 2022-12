Enfin la Fifa ouvre une enquête sur la finale du Mondial

Certains réclament une nouvelle finale de Coupe du monde, révoltés par la prestation du corps arbitral et la tournure d’un match ultime que d’aucuns estiment donné aux Argentins. La Fédération internationale de football (FIFA) ne peut se risquer à pareil jugement, somme toute subjectif, et pourtant l’instance a bel et bien décrété vendredi l’ouverture d’une enquête sur la finale de l’édition 2022 à peine achevée.

Non pas sur le résultat du match et les événements qui ont pu influencer la marque mais sur une scène qui en mondovision a interpellé nombre de spectateurs et observateurs. A l’issue de la cérémonie protocolaire qui a vu l’Albiceleste brandir le trophée suprême en effet, un intrus s’est invité sur la pelouse pour participer aux festivités et porter à son tour le précieux objet: le restaurateur turc Nusret Gökçe, plus connu sous le nom « Salt Bae ».

Une règle en or foulée aux pieds

« Après avoir étudié la question, la Fifa est en train d’établir de quelle manière des individus ont eu accès sans autorisation au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures appropriées seront prises en interne », confie un porte-parole de la maison-mère du ballon rond à la BBC. Toujours prompt à s’afficher avec des vedettes – qui du reste courent ses établissements – « Salt Bae » a brisé une règle fondamentale de la Coupe du monde en s’accaparant un instant la fameuse « Victoire ailée » créée en 1930. Le soir du sacre, nul ne peut la brandir si ce n’est les responsables de la Fifa, les chefs d’Etat et, bien sûr, les champions du monde…

