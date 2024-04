Enterrement de Boun Dionne…le régime « Diomaye-Sonko » absent à Touba

C’est une foule immense qui a rallié Touba la sainte pour assister à l’enterrement de l’ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne décédé vendredi dernier. Malgré la fête de la Korité qui devait voir les chefs de famille célébrer auprès de leur famille, plusieurs personnalités politiques ont tenu à faire le déplacement jusqu’à Touba.

Composée d’anciens pontes du régime du président Macky SALL comme le ministre Serigne Mbaye Thiam, Modou Diagne Fada, l’ancien premier ministre Souleymane Ndené Ndiaye, Pape Sagna Mbaye pour ne citer que ceux-là. Même le président du Conseil Économique Social et Environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo a fait le déplacement jusqu’à Touba pour l’accompagner.

Ayant travaillé avec Mahammed Boun Abdallah Dionne, le ministre Seydou Gueye raconte que le défunt était décrit comme « quelqu’un qui maîtrisait les traditions de pensée arabe, endogène et latine, ce qui faisait son authenticité. Un homme qui était toujours orienté dans la solution et jamais dans les problèmes » témoignage du ministre Seydou Gueye qui le présente, dans des termes élogieux, comme un être humain authentique.

En atteste l’accueil que Touba lui a réservé pour le garder et qui montre tout l’estime que le mouridisme qu’il a toujours vénéré, justifie le véritable personnage de l’homme. D’ailleurs la présence du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké pour représenter le patriarche de Darou Miname, Serigne Mountakha Mbacké et d’autres marabouts et dignitaires de la communauté mouride, en est une parfaite illustration.

Sa famille naturelle et sa famille politique l’ont accompagné jusqu’à sa dernière demeure dans la terre sainte de Touba.

Un fait notoire s’est invité aux funérailles de celui qui a été pendant 5 bonnes années à la tête d’un gouvernement sous le régime du président Macky SALL. En effet, pour ce que représente Mahammed Boun Abdallah Dionne, il méritait au moins que l’actuel gouvernement fasse l’effort de dépêcher une délégation qui devrait l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure. Mais rien de tout cela si ce n’est qu’à la cérémonie de levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar que l’on a aperçu l’actuel premier ministre Ousmane Sonko dans l’assistance composée de plusieurs personnalités politiques, civiles, religieuses et familiales.

Cette attitude des nouveaux dirigeants du pays pousse certains sénégalais à penser que la croyance des nouveaux hommes forts du régime qui sont essentiellement composés de salafistes, c’est-à-dire des croyances issues du mouvement politico- religieux réformistes fondé à la fin du 21ème siècle et qui préconise un retour aux sources du Coran et de la Souna. En effet, les salafistes prétendent dépasser la Fatwa et sont en faveur d’une application stricte de la loi islamique et la Charia.

Une situation nouvelle qui fondé la croyance de la plupart des personnes qui ont adhéré au Pastef, ce parti porteur d’un projet qui a été vendu par les partisans de Ousmane Sonko et de l’actuel président Bassirou Diomaye Faye.

Au Sénégal, les confréries sont bien ancrées et les populations sont tellement attachées à la croyance religieuse basée sur les Tarikhas. Soit on est mouride, soit on est Tidiane, Khadre, Layene ou niassène c’est selon, mais dès la naissance, on est orienté vers une confrérie qui est implantée depuis plusieurs décennies.

L’avènement du régime de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, le pouvoir des confréries commence à prendre un sacré coup car pas un mot envers les guides religieux lors de la campagne électorale, pas un mot non plus dans les différents discours du nouveau président du Sénégal, ne serait-ce que pour recueillir quelques prières.

D’ailleurs dans certains discours radicaux, on remet même en cause la légitimité des pouvoirs confrériques avec le fameux « Tok mouy dokh diekhna » qui signifie que « c’est fini le temps où le marabout attendait gentiment un geste de la part de l’état ou des talibés pour pouvoir vivre ». Une manière très malencontreuse pour contester la suprématie des chefs religieux.

La posture des nouveaux dirigeants pose avec acuité la question de savoir si vraiment une rupture entre ce qui se faisait avant avec le pouvoir temporel qui entretenait de bonnes relations avec le pouvoir spirituel. Lors des manifestations religieuses comme le Magal ou le Gamou, une délégation officielle est toujours dépêchée mais lors de la célébration de la nuit du Leylatoul Khadre par la famille de feue Sokhna Maimouna Mbacké Bintou Khadimou Rassoul, pas l’ombre d’une quelconque autorité étatique au domicile de Serigne Mahfouz Mbacké.

En tout état de cause, les nouvelles autorités ont déjà marqué le coup et l’absence d’une délégation à Touba pour accompagner l’ancien candidat de la présidentielle, Mahammed Boun Abdallah Dionne est perçue comme une décision radicale et les relations état- confréries qui vont, sans nul doute, être tendues, risquent d’être une épine dans le pied du régime. Les prochains jours seront déterminants.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn