Gouvernement 1 de Sonko…ce gros problème du «PROS»

Le Président de la République a placé sa confiance en Ousmane Sonko pour conduire la politique de son gouvernement. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est à fond dans sa nouvelle mission. Mais l’actuel maire de Ziguinchor risque de se heurter à un roc. Un gros problème se dresse devant cette équipe gouvernementale dite de «rupture». Les patriotes auront tout le mal du monde à faire face à un tel fardeau.

Le projet du Pastef est en marche. Les patriotes occupent désormais le pouvoir. Ils ont toute la latitude de dérouler ledit programme qu’ils ont vendu aux sénégalais, particulièrement les jeunes. Cette équipe veut solutionner la question de l’emploi des jeunes. « Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays », avait déclaré le chef de l’État lors de son discours du 3 avril.

Un «gouvernement de rupture» ! C’est ce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé à son Premier ministre de matérialiser. L’équipe de Ousmane Sonko est composée de 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat. Elle doit incarner la «transformation systématique». Ce gouvernement, d’après son chef, se veut «rassembleur, rationnel, proche, innovant, efficient et exclusivement au service du bien-être des Sénégalais». Ainsi, le gouvernement de Sonko s’est fixé 5 priorités. Dont la jeunesse, l’éducation, la formation, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes et des femmes.

Sur le plan économique, le chômage est estimé officiellement à près de 20 %. L’emploi est l’une des principales attentes des jeunes dans un pays où 75 % de la population a moins de 35 ans. Ousmane Sonko et ses 25 ministres sont face à un véritable casse-tête. Aucun des gouvernements antérieurs n’a réussi à régler ce problème. À lui tout seul, Macky Sall a fait beaucoup d’efforts allant dans ce sens. Il a mis sur pied des agences et des projets qui devaient régler définitivement ledit problème.

Malheureusement, certains de ses ministres l’ont saboté. L’un de ses ministre de la jeunesse n’avait rien trouvé pour les jeunes que des jakartas. Un tel échec attend le nouveau gouvernement. La problématique de l’emploi des jeunes est bien réelle. Et le nouveau régime ne peut pas faire plus que le régime de Macky Sall. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, sont attendus sur plusieurs fronts. Vouloir les solutionner tous, va les détourner de l’un des principaux problèmes. En l’occurrence l’emploi des jeunes.

D’ailleurs, l’élection du nouveau régime n’a pas arrêté les flux migratoires. Les jeunes continuent de braver les interdits. Plusieurs migrants ont été interpellés ces derniers jours. Le dernier en date a eu lieu mardi dernier. Ce qui témoigne du désespoir qui continue d’affecter les jeunes. Tant que ce problème ne sera pas résolu, le pouvoir ne va pas gouverner en paix. Une jeunesse sans travail et sans occupation est une jeunesse dangereuse pour un gouvernement. Elle peut se révolter à tout moment contre le pouvoir en place.

Et une chose est sûre, il est impossible de régler le problème en un seul mandat de 5 ans. C’est beaucoup plus complexe que tout ce que le nouveau régime peut penser. Il faudra allier pragmatisme et patience. Deux choses qui font défaut actuellement. Cette jeunesse a soif de changement. Mais elle espère que cela se fera dans les plus brefs délais. Un projet que Ousmane Sonko et sa nouvelle équipe auront du mal à réaliser. La rupture qu’il prône sera un frein.

Le nouveau régime ambitionne de supprimer les paris sportifs. Chose que refusent systématiquement les jeunes. Sur les réseaux sociaux, certains ont même commencé à mettre en garde Ousmane Sonko et Cie. Comme quoi, les prochaines nuits seront très longues pour le Premier ministre et ses 25 ministres.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru