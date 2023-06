Entre blocus de Sonko et sens d’une fête de Pardon: Le double visage d’un peuple sénégalais en quête de foi

Fêtée deux mois et dix jours après la fête du Ramadan, la Tabaski, littérairement connue sous le nom de « fête du mouton » est célébrée toutes les années par tous les musulmans à travers le monde. Selon la tradition musulmane, elle commémore le sacrifice que Dieu demanda à Ibrahim, le père du monothéisme, pour éprouver sa foi. Cette célébration, qui est relativement de belles occasions de retrouvailles familiales et de pardon entre individus, est un catalyseur de paix, d’union des cœurs et de cohésion sociale. Au Sénégal, elle tombe malheureusement dans une période assez sombre avec le massacre de plusieurs jeunes sénégalais et des emprisonnements tous azimuts de leaders politiques et d’autres individus. Bref, la terreur et la peur sur forte dose d’injustices sociales règnent partout au Sénégal.

D’une part, le blocus injuste du leader de l’opposition Ousmane Sonko depuis sa résidence à la cité Keur Gorgui et, d’autre part, l’effervescence vers une célébration d’une fête de Tabaski posent de façon aigüe la problématique du sens et de la signification de la foi du peuple sénégalais.

1-Que comprendre des péripéties d’un blocus injuste?

Depuis l’arrêt de la caravane de Sonko et sa condamnation à deux ans de prison ferme, le leader de l’opposition sénégalaise subit une série d’injustices inqualifiables dans l’histoire politique et juridique du Sénégal. Barricadé derrière sa maison sans aucune base juridique voire administrative, tout en lui révèle le contraire de ce que ses détracteurs et détractrices pensent de lui et déclarent urbi et orbi sur les plateaux de télévision nationale et internationale: un homme violent.

Ironie du sort, comme le rappelle pertinemment le journaliste, Pape Alé Niang sur une litanie d’injustices, Sonko a été toujours victime d’injustices qui vont crescendo depuis sa radiation en 2015.

C’est lui qui a été injustement radié;

C’est lui qui a été injustement accusé, calomnié, diffamé;

C’est lui qui a été gardé à vue injustement pendant 6 jours;

C’est lui qui a été placé sous contrôle judiciaire injustement;

C’est lui qui a été jugé et condamné et pour diffamation pour avoir dire une vérité que le monde entier reconnait;

C’est lui qui a été gazé, blessé, bâillonné;

C’est lui qui a été jugé et condamné pour une infraction qui n’existe même pas;

C’est lui qui a été illégalement arrêté et conduit de force chez lui;

C’est lui qui est arbitrairement séquestré avec toute sa famille;

C’est lui qui a été trahi par les personnes pour qui il a toujours risqué sa liberté et même parfois sa vie.

Cette batterie d’injustices ci-dessus exercées sur le leader de l’opposition, Ousmane Sonko, pour avoir seulement osé présenter une autre vision de l’avenir du pays, une autre alternative de développement du Sénégal devrait normalement heurter toutes les sensibilités du pays. Or, le mutisme sur ces injustices faisant fi de toutes les dispositions règlementaires et violant toutes les libertés les plus élémentaires de l’individu est difficile à comprendre dans un pays qu’on pense être un État de droit. Pire encore, ce mutisme n’épargne aucun milieu confrérique du Sénégal à des exceptions près. Il va sans dire que le pouvoir de Macky Sall a su neutraliser la plus grande majorité des confréries. Pour avoir été éclaboussés dans des scandales financiers, de détournements de projets destinés aux populations, brefs toutes les casseroles que certains de chefs confrériques traînent sont très encombrantes pour que leurs paroles d’honneur s’imposent dans ce brouhaha étatique.

Par voie de conséquence, derrière le mutisme éloquent voire gênant de certains de ces chefs religieux, se construit lentement la configuration d’une nouvelle jeune génération qui veut sortir d’un système pourri de manipulation. d’alliances et de contre-alliances nourri par certains foyers religieux en complicité avec de puissants lobbies étrangers comme la France qui cache mal son soutien au régime dictatorial.

Face à la ténacité d’une jeunesse de plus en plus consciente des enjeux de l’heure et une diaspora alerte, ce système va tôt ou tard s’éclater au grand jour pour laisser éclore un nouveau système de développement endogène où le patriotisme et l’engagement pour son pays ne seront plus que simples vocables mais d’actes concrets; où la séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif devient une réalité sur le terrain; où la religion cesse d’être une tirelire économique, un épouvantail, un moyen de survie et d’exploitation d’une frange de la population sénégalaise.

Cette effervescence vers les fêtes religieuses telles que la Tabaski dans un contexte d’injustices infligées à ce leader politique, qui a risqué sa liberté et parfois sa vie, en dit plus sur la foi du peuple sénégalais en général que sur l’homme, Sonko.

2- Le double visage d’un peuple en quête de foi

La célébration de la fête de Tabaski, au-delà du sacrifice animal, est une occasion fatidique de retrouvailles familiales de pardon. Or, il est difficile de comprendre comment les sénégalais peuvent-ils prier en laissant toute une famille barricadée derrière sa maison sans aucune possibilité d’une retrouvaille avec sa famille? En outre, l’on ne saurait ne pas s’interroger comment le Chef de l’État pourra aller prier dans une mosquée le jour de la Tabaski alors qu’il empêche Ousmane Sonko et sa famille de se retrouver et de prier ensemble? C’est le comble de l’injustice !

Toutes ces questions ci-dessus méritent de profondes réflexions et des réponses de nous tous pour mieux diagnostiquer la profondeur de notre foi au risque de nous verser dans une hypocrisie. Tout porte à croire que certains sénégalais savent suivre des règles islamiques mais oublient souvent les finalités. Tout le sens de cette célébration de la fête de Tabaski; c’est de pouvoir prier pour pardonner. Certes, on aura beau faire ce sacrifice dans nos foyers avec nos familles, on aura beau porter nos plus beaux vêtements, on aura beau prier dans les mosquées mais le vrai sens de tout cela, c’est de purifier nos cœurs et de pouvoir pardonner. Or, au-delà de toute considération politique, Ousmane Sonko n’est pas seulement un homme politique. Il est aussi un musulman qui fait partie du corps de la Umma islamique dont chaque membre forme la totalité de la Umma. On ne saurait jamais bien prier, si on constatait qu’un de nos membres n’est pas au rendez-vous.

En définitivement, la question qui ne cesse de tarauder nos esprits est de savoir comment celui qu’on nomme le Père de la Nation sénégalaise a pu tomber en désuétude dans la misère de sa foi jusqu’à haïr un autre homme qui ne lui a opposé qu’un trio de nouvelle idéologie politique, d’un autre projet de société et une autre manière de gouverner?

Qu’est-ce que donc prier, si on est incapable d’aimer et de pardonner au nom de Dieu?

A word to the wise!

Dr. Moustapha Fall