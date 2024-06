Entrée en 6ème et CFEE : 9195 candidats sur le départ à Mbacké

9195 candidats dont près de 6000 filles vont passer leur examen cette année dans le département de Mbacké qui se classe parmi les cinq départements du Sénégal qui ont le plus présenté de candidats aux examens d’entrée en sixième et CFEE, affirme l’inspecteur de l’éducation nationale. En tournée ce mardi dans cinq centres du département,, l’inspecteur Ndiaga Ba a remercié l’implication de tous les acteurs de l’école en commençant par le préfet qui a convoqué un CDD (Conseil Départemental de Développement) spécial et les maires, les syndicats, et associations de défense et de protection pour une scolarisation massive des filles.

Au total, près de 9200 candidats ont composé dont plus de la moitié sont des filles. De l’avis de l’inspecteur, aucun enfant en âge de scolarisation ne doit être laissé en rade. Soit dans les écoles franco arabes ou dans les écoles françaises, mais les enfants doivent être scolarisés mais pas dans les rues.

La manche n’est pas encore gagnée, quand l’on sait que le taux de déperdition scolaire est aussi élevé dans le département de M’backé Baol. Car le phénomène des enfants de la rue commence à prendre des ampleurs jamais égalées dans le département de M’backé Baol.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn